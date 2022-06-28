Утром ракетами обстреляли Николаев и Очаков: погиб ребенок, еще один в коме

28 июня рашисты обстреляли ракетами Николаев и Очаков. В Очакове ранены 6 человек, три человека погибли, среди них ребенок.

Об очередном варварском обстреле мирного населения в Николаева и области сообщил руководитель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

Сегодня, 28 июня, с 04:00 обстрелам подвергся город Очаков Очаковской громады. Попали по территории городского рынка, по зданию дворца культуры, в частный сектор, а также в два жилые здания (прямое попадание). Три человека погибли, из них один ребенок, еще шестеро ранены. Среди раненых также есть дети. Вследствие удара в некоторых районах отсутствует водо, — газо, энергоснабжение и интернет,

— рассказал он.

Из шести раненых четверо – дети. Трехмесячный младенец сейчас в коме, также пострадали годовалый ребенок и подростки 13-ти и 16-ти лет.

Информация о пострадавших и разрушениях в самом Николаеве еще уточняется. Известно, что две ракеты над городом сбила система ПВО, еще одна попала в пустырь или стадион.

Николаев и область часто станосятся целями российских фашистов. Регион постоянно подвергается обстрелам: