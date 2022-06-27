Ночной ракетный удар под Одессой: число пострадавших выросло до 8-ми (фото)

Оперативное командование «Юг» поделилось более подробной информацией о ракетном вражеском ударе по территории Одесской области в ночь на понедельник, 27 июня 2022 года. Так, число пострадавших выросло до 8 человек.

По уточненным данным, в результате попадания крылатой ракеты Х-22, выпущенной с вражеского самолета Ту-22 со стороны временно оккупированного Крыма, в жилом квартале одного из сел Одесского района загорелись три частных дома и приусадебные участки на общей площади 500 квадратных метров.

В результате взрыва легкие осколочные ранения получили 8 человек, в том числе один ребенок. Всем раненым оказали необходимую медицинскую помощь на месте – госпитализация им не понадобилась.

Спасатели оперативно ликвидировали пожар.

Также обнародованы фото с места происшествия:

Сейчас на месте «прилета» работают специалисты-взрывотехники и следственно-оперативные группы полицейских.

Предварительно, произошедшее квалифицируют по ч. 1 ст. 438 УК Украины – нарушение законов и обычаев войны.

Как сообщала «Одесская жизнь», в ночь на понедельник, 27 июня 2022 года, российские агрессоры нанесли ракетный удар по территории Одесской области. Имело место попадание в жилой квартал мирного поселка. Сообщалось о 6 пострадавших.

Фото с Телеграм-канала «Одеса. Офiцiйно»