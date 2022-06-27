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Рашисты отчитались об уничтожении под Одессой «склада боеприпасов» – глава ОВА ответил жестко (видео)

Рашисты отчитались об уничтожении под Одессой «склада боеприпасов» – глава ОВА ответил жестко (видео)

Сегодня ночью враг нанес ракетный удар по Одесской области с использованием стратегической авиации. Ракета попала в жилой квартал мирного села. Ранены мирные граждане, в том числе ребенок.

Об этом напомнил в своем вечернем видеообращении глава Одесской ОВА Максим Марченко.

По его словам, в результате ракетного удара несколько частных домов разрушено без возможности восстановления и еще много домов повреждены.

Между тем, в рф заявили, что якобы ликвидировали склад боеприпасов.

«Если вы считаете, что мирное село – это склад боеприпасов, то придите и посмотрите на то, что вы наделали. Но потом мы вас тут и закопаем. Чем больше вы действуете как обычные террористы, тем меньше россию будут воспринимать в мире как суверенное государство. И однажды вы обнаружите себя в полной изоляции, один на один со своими руководителями-маразматиками. А мы обязательно победим»,

– прокомментировал Марченко бред рашистской пропаганды.

Напомним, ранее в россии придумали фейк о том, что глава Одесской ОВА Максим Марченко якобы руководит контрабандой оружия в Африку, а в подчинении у него ИГИЛ и британская разведка.

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Фото с Телеграм-канала «Одеса. Офiцiйно»

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Редакция ПРОФИЛЬ

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