Одесская область готова принять детей из разрушенного россиянами «Охматдета»

Об этом сообщил руководитель Одесской облгосадминистрации (ОВА) Олег Кипер.

«Страшный день для всей страны: Киев, Кривой Рог, Днепр, Славянск, Краматорск. Жилые дома, предприятия, детская больница…десятки погибших и раненых.

Невозможно смотреть без слез на кадры из «Охматдета», куда попала одна из ракет террористов. Крупнейшая детская больница в стране, где ежедневно спасают десятки маленьких жизней — сегодня в крови и руинах. Одесская область готова принять в областные и городские медицинские учреждения детей из «Охматдета», — написал Кипер в своем телеграм-канале.

По его словам, сейчас готовы как минимум 200 койко-мест. Но при необходимости примут столько, сколько нужно — всем необходимым медучреждения обеспечены.

Как «русский мир» пришел в «Охматдет»

Россия утром в понедельник нанесла массированный ракетный удар по Киеву и другим городам Украины. По предварительным данным властей, в столице страны могли погибнуть 10 человек, столько же — в Кривом Роге. В Киеве серьезные повреждения получила самая большая в стране детская больница «Охматдет».

В результате удара пострадал корпус «Охматдета», где находились дети на диализе, заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко. На опубликованных видео и фото в разборе завалов участвуют жители Киева, а дети с онкологическими заболеваниями после химиотерапии сидят под капельницами прямо на улице.

В больнице «Охматдет» погибли два человека, оба – взрослые, в частности, один врач, — сообщает мэр Кличко. Ранены — 16 человек, семеро из них – дети.

По словам заведующего отделения трансплантации костного мозга Александра Лисицы, повреждены почти все корпуса больницы, в том числе новый. Министр здравоохранения Виктор Ляшко добавил, что в том числе поврежден корпус, где находились дети на диализе.

По предварительным данным следователей СБУ, для огневого поражения детской больницы оккупанты применили стратегическую крылатую ракету Х-101.

«На месте трагедии уже найдены соответствующие доказательства: в частности обломки корпуса задней части ракеты Х-101 с серийным номером и часть руля этой же ракеты», — говорится в сообщении службы.

В соцсетях публикуют видео атаки на «Охматдет», которое полностью доказывает, что это — целенаправленный удар по украинским детям, их матерям и врачам, спасающим человеческие жизни.

Но на этом террористы не остановились, через некоторое начался повторный обстрел столицы. Предварительно падение обломков зафиксировано в Днепровском районе. Частичное разрушение здания медицинского центра. Известно о 4 погибших и 3 травмированных. Информация уточняется, сообщил мэр Владимир Кличко

Как сообщает сообщает Офис генпрокурора, в Киеве уже 15 погибших и 37 пострадавших.