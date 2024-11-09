Врачи советуют быть начеку: магнитные бури в выходные могут повлиять на самочувствие

Как сообщает Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США, в субботу, 9 ноября, ожидается солнечная активность С К-индексом 4 (желтый уровень), соответствующий небольшой магнитной буре. А в воскресенье, 10 ноября, она усилится до красного уровеня.

Для оценки интенсивности магнитных бурь ученые используют специальную шкалу – К-индекс. Значения от 1 до 4 по этой шкале считаются незначительными и обычно не влияют на повседневную жизнь людей. А вот бури с К-индексом 5 и выше уже могут оказывать значительное влияние.

Кто наиболее подвержен влиянию магнитных бурь

Геомагнитные колебания, вспышки на Солнце и повышенная солнечная активность могут нести угрозу для здоровья и самочувствия людей, особенно для тех, у кого есть хронические болезни. Особенно внимательными к своему здоровью в этот период следует быть людям с гипертонией и болезнями сердца и сосудов – они могут испытывать обострение симптомов болезни.

Также к магнитным бурям особенно чувствительны пожилые люди и беременные женщины.

Что помогает пережить магнитную бурю

В дни магнитных бурь следует уделить больше времени отдыху, своему здоровью, соблюдать нормальный распорядок дня и полноценно питаться.

Общие рекомендации: