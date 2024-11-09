Новости Одессы и Одесской области

Врачи советуют быть начеку: магнитные бури в выходные могут повлиять на самочувствие

Врачи советуют быть начеку: магнитные бури в выходные могут повлиять на самочувствие

В выходные ожидается повышение солнечной активности. Сегодня ученые прогнозируют умеренные магнитные бури, которые не окажут существенного влияния на самочувствие людей. А вот к воскресному геомагнитному шторму стоит подготовиться заранее.

Как сообщает Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США, в субботу, 9 ноября, ожидается солнечная активность С К-индексом 4 (желтый уровень), соответствующий небольшой магнитной буре. А в воскресенье, 10 ноября, она усилится до красного уровеня.

Для оценки интенсивности магнитных бурь ученые используют специальную шкалу – К-индекс. Значения от 1 до 4 по этой шкале считаются незначительными и обычно не влияют на повседневную жизнь людей. А вот бури с К-индексом 5 и выше уже могут оказывать значительное влияние.

Читайте также: Цены на Привозе 8 ноября: где дешевые яйца?

Кто наиболее подвержен влиянию магнитных бурь

Геомагнитные колебания, вспышки на Солнце и повышенная солнечная активность могут нести угрозу для здоровья и самочувствия людей, особенно для тех, у кого есть хронические болезни. Особенно внимательными к своему здоровью в этот период следует быть людям с гипертонией и болезнями сердца и сосудов – они могут испытывать обострение симптомов болезни.

Также к магнитным бурям особенно чувствительны пожилые люди и беременные женщины.

Что помогает пережить магнитную бурю

В дни магнитных бурь следует уделить больше времени отдыху, своему здоровью, соблюдать нормальный распорядок дня и полноценно питаться.

Общие рекомендации:

  • правильно питаться, отдавая предпочтение легкой пище, овощам, фруктам, зелени;
  • пить достаточно воды;
  • ограничить употребление кофе, энергетиков, алкоголя;
  • спать не менее 7-8 часов в сутки, ложиться и просыпаться в одно и то же время;
  • чаще гулять на открытом воздухе или хотя бы проветривать помещение;
  • желательно избегать стрессов, ссор, ограничить физические нагрузки.
  • при ухудшении самочувствия обращаться за помощью врачей.

 

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua