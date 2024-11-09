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Лікарі радять бути напоготові: магнітні бурі у вихідні можуть вплинути на самопочуття

Лікарі радять бути напоготові: магнітні бурі у вихідні можуть вплинути на самопочуття

У вихідні очікується підвищення сонячної активності. Сьогодні вчені прогнозують помірні магнітні бурі, які не матимуть істотного впливу на самопочуття людей. А ось до недільного геомагнітного шторму варто підготуватися заздалегідь.

Як повідомляє Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США, у суботу, 9 листопада, очікується сонячна активність із К-індексом 4 (жовтий рівень), що відповідає невеликій магнітній бурі. А в неділю, 10 листопада, вона посилиться до червоного рівня.

Для оцінки інтенсивності магнітних бур вчені використовують спеціальну шкалу – К-індекс. Значення від 1 до 4 за цією шкалою вважаються незначними і зазвичай не впливають на повсякденне життя людей. А ось бурі з К-індексом 5 і вище вже можуть мати значний вплив.

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Хто найбільш схильний до впливу магнітних бурь

Геомагнітні коливання, спалахи на Сонці та підвищена сонячна активність можуть нести загрозу для здоров’я та самопочуття людей, особливо для тих, хто має хронічні хвороби. Особливо уважними до свого здоров’я в цей період слід бути людям із гіпертонією та хворобами серця та судин – вони можуть відчувати загострення симптомів хвороби.

Також до магнітних бурях особливо чутливі люди похилого віку і вагітні жінки.

Що допомагає пережити магнітну бурю

У дні магнітних бур слід приділити більше часу відпочинку, своєму здоров’ю, дотримуватися нормального порядку дня і повноцінно харчуватися.

Загальні рекомендації:

  • правильно харчуватися, віддаючи перевагу легкій їжі, овочам, фруктам, зелені;
  • пити достатньо води;
  • обмежити вживання кави, енергетиків, алкоголю;
  • спати не менше 7-8 годин на добу, лягати і прокидатися в один і той же час;
  • частіше гуляти на відкритому повітрі або хоча б провітрювати приміщення;
  • бажано уникати стресів, сварок, обмежити фізичні навантаження.
  • при погіршенні самопочуття звертатися за допомогою лікарів.
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