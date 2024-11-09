Лікарі радять бути напоготові: магнітні бурі у вихідні можуть вплинути на самопочуття

Як повідомляє Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США, у суботу, 9 листопада, очікується сонячна активність із К-індексом 4 (жовтий рівень), що відповідає невеликій магнітній бурі. А в неділю, 10 листопада, вона посилиться до червоного рівня.

Для оцінки інтенсивності магнітних бур вчені використовують спеціальну шкалу – К-індекс. Значення від 1 до 4 за цією шкалою вважаються незначними і зазвичай не впливають на повсякденне життя людей. А ось бурі з К-індексом 5 і вище вже можуть мати значний вплив.

Хто найбільш схильний до впливу магнітних бурь

Геомагнітні коливання, спалахи на Сонці та підвищена сонячна активність можуть нести загрозу для здоров’я та самопочуття людей, особливо для тих, хто має хронічні хвороби. Особливо уважними до свого здоров’я в цей період слід бути людям із гіпертонією та хворобами серця та судин – вони можуть відчувати загострення симптомів хвороби.

Також до магнітних бурях особливо чутливі люди похилого віку і вагітні жінки.

Що допомагає пережити магнітну бурю

У дні магнітних бур слід приділити більше часу відпочинку, своєму здоров’ю, дотримуватися нормального порядку дня і повноцінно харчуватися.

Загальні рекомендації: