Под Одессой фура из России переехала женщину

Полицейские устанавливают обстоятельства смертельного ДТП в Сухом Лимане. Там тягач с прицепом около двух часов дня наехал на женщину, которая погибла на месте.

В сообщении отдела коммуникаций полиции в Одесской области сказано, что сегодня, 13 февраля, около 14 часов дня на улице Молодежный Mercedes-Benz Actros наехал на местную 74-летнюю женщину, когда она пересекала дорогу. От полученных травм потерпевшая погибла.

На месте аварии работали сотрудники территориального подразделения полиции и следственно-оперативная группа по расследованию ДТП Следственного управления ГУНП в Одесской области.

Водителя – 48-летнего дальнобойщика – проверили на содержание алкоголя в крови, результат показал, что он трезв.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.

Отметим, что на грузовике были российские номера.

Авария в Сухом Лимане — не первое смертельное ДТП за сегодня. Так, ночью, на улице Черноморского казачества на одесской Пересыпи, легковушка вылетела с дороги и врезалась в столб. Водитель погиб на месте, двое пассажиров пострадали.

Еще новости Одессы о ДТП:

Цей матеріал також доступний українською