Впервые в небе над Одессой уничтожен Искандер

Напомним, вечером, 18 июля в 20:41 — спустя три минуты после объявления воздушной тревоги в Одессе прозвучал сильный взрыв.

Как отметил спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук, вчера произошло знаковое событие — ракета ОТРК Искандер, которая вчера атаковала Одесскую область, была сбита.

«Знаковое событие. Несколько предыдущих ракет били по нашей портовой инфраструктуре», — написал он в соцсетях.

В Силах обороны «Юга» уточнили, что речь идет о баллистической ракете «Искандер М», выпущенной с территории временно оккупированного Крыма.

Отметим, что российская армия неоднократно атаковала Одесскую область ракетами «Искандер», в том числе и с кассетной боевой частью и до сих пор их сбивать не удавалось. Специалисты неоднократно говорили, что уничтожение таких боеприпасов — очень сложная задача, а Одесской области нужны новейшие системы ПВО, такие как «Пэтриот» или SAMP/T.

Напомним, именно такой ракетой рашисты атаковали отдыхающих на набережной в районе 9 станции Большого Фонтана 29 апреля.

Почему трудно сбить Искандер

«Искандеры» — ракеты класса земля-земля, они делятся на разные типы: баллистические «Искандер», «Искандер-М», «Искандер-Е», крылатые «Искандер-К». Запускают их из одноименного оперативно-тактического ракетного комплекса.

Баллистические «искандеры» перемещаются по высокой траектории высотой около 100 км и атакуют свою цель сверху. В россии утверждают, что ее скорость — до 7500 км/ч. Кроме того, баллистическая ракета маневрирует перед ударом и сбрасывает ложные цели, которые на радарах выглядят как сама ракета.