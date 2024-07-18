Ракетная атака на Одессу 18 июля: что известно (обновляется)

Ракетная атака на Одессу 18 июля: что известно (обновляется)

Вечером, 18 июля по Одессе был нанесен ракетный удар. В городе был слышен взрыв. По предварительной информации ракета была сбита в море.

Сегодня вечером, 18 июля в 20:41 — спустя три минуты после объявления воздушной тревоги в Одессе прозвучал сильный взрыв.

В местных мониторинговых телеграм-каналах опубликовано фото облачка в небе характерного для сбития. Также озвучивается версия, что это мог быть взрыв ракет с кассетной боевой частью — они взрываются похожим образом. Например, такое же облако было во время удара по набережной Одессы 29 апреля, когда горел замок «Гарри Поттера».

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