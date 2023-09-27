Возможен космический шторм: магнитные бури 27 сентября

В среду, 27 сентября, специалисты Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины прогнозируют повышенную геомагнитную активность, возможны периоды штормовой космической погоды.

Магнитная буря — это мощные всплески энергии на Солнце. Выбросы в виде энергии из заряженных частиц (протонов и электронов) двигаются в пространстве на очень большой скорости. Когда они достигают Земли, они взаимодействуют с атмосферой и вызывают различные эффекты. Сильные бури могут вызывать полярное сияние, влиять на работу радиосвязи, провоцировать сбои и помехи в работе GPS, спутников, электросетей.

Как магнитные бури влияют на человека

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

головная боль,

головокружение,

тошнота,

боль в сердце,

слабость и сонливость,

боль в спине и суставах,

повышенное давление,

обострение хронических заболеваний.

Помните, что не все эти симптомы могут быть вызваны именно метеочувствительностью. Например, причиной головной боли могут стать ваши очки, так как там перекосилась оправа или нынешние диоптрии уже «не тянут». Чтобы исключить такую вероятность, достаточно сделать диагностику очков в оптике и там же обследоваться у офтальмолога.

Как защититься от магнитных бурь

В опасные дни советуем придерживаться простых рекомендаций:

поддерживать здоровый рацион питания ;

больше отдыхать и высыпаться;

пить больше чистой воды;

не употреблять алкогольные напитки и жирную пищу;

не читать плохие новости, чтобы лишний раз не подвергаться стрессу;

проверить содержимое домашней аптечки на наличие необходимых лекарств.