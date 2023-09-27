Можливий космічний шторм: магнітні бурі 27 вересня

У середу, 27 вересня, спеціалісти Одеської обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України прогнозують підвищену геомагнітну активність, можливі періоди штормової космічної погоди.

Магнітна буря – це потужні сплески енергії на Сонці. Викиди у вигляді енергії із заряджених частинок (протонів та електронів) рухаються у просторі на дуже великій швидкості. Коли вони досягають Землі, вони взаємодіють із атмосферою і викликають різні ефекти. Сильні бурі можуть викликати полярне сяйво, впливати на роботу радіозв’язку, провокувати збої та перешкоди у роботі GPS, супутників, електромереж.

Як магнітні бурі впливають на людину

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

головний біль,

запаморочення,

нудота,

біль в серці,

слабкість та сонливість,

біль у спині та суглобах,

підвищений тиск,

загострення хронічних захворювань.

Пам’ятайте, що не всі ці симптоми обов’язково викликані саме метеочутливістю. Наприклад, причиною головного болю можуть стати ваші окуляри, якщо там перекосилася оправа або поточні діоптрії вже «не тягнуть». Щоб виключити таку ймовірність, достатньо зробити діагностику окулярів в оптиці і там же обстежитися у офтальмолога.

Як захиститися від магнітних бур

У небезпечні дні радимо дотримуватись простих рекомендацій:

підтримувати здоровий раціон харчування;

більше відпочивати та висипатися;

пити більше чистої води;

не вживати алкогольні напої та жирну їжу;

не читати погані новини, щоб зайвий раз не зазнавати стресу;

перевірити вміст домашньої аптечки на наявність необхідних ліків.