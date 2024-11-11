В Одесской области спасают оборонительные сооружения на берегу моря

Строительная техника наконец-то достает из песка тетраподы, которые были установлены как фортификационные сооружения в Одесской области.

Видео работ опубликовал в своем телеграм-канале одесский активист Демьян Ганул.

По информации Центра публичных расследований, работы проводит подрядчик, который устанавливал тетраподы.

Журналисты выяснили, что именно Одесская ОГА предложила подрядчикам установить тетраподы близко к воде. Сейчас, когда конструкции начали уходить в песок, администрация не принимает работы. Поэтому подрядчик за свои средства поднимает фортификации.

«Отметим, что львиную долю подрядов областного департамента капстроительства и дорожного хозяйства в этом году составили тендеры, связанные с обороной. Всего их было 112 на общую сумму 2,8 миллиарда гривен. 59 договоров на 2,7 миллиарда заключили на строительство фортификационных сооружений и 53 на сумму 36,5 миллиона — на надзор за строительством», — сообщили в ЦПР.

Ранее военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко рассказал, что тетраподы не позволяют провести масштабную высадку десанта на побережье. Основная польза от сооружений, когда они полностью на поверхности, когда они полностью своей массой, габаритами, мешают проезду вражеской техники.