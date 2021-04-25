Возле одесской Трассы здоровья хотят возродить старинную остановку трамваев (фоторепортаж)

В Одессе набирает обороты новая стройка. Работы ведутся на склонах у Трассы здоровья, прямо над пляжем «Санторини». На месте побывал наш корреспондент.

Согласно информации на баннере стройки, здесь планируют оборудовать трамвайную остановку «под старину».

Как сообщается, идея вернуть к жизни старинную трамвайную остановку возникла после обустройства набережной.

«Тут будут останавливаться экскурсионные электромобили, везущие туристов из парка им. Шевченко в Аркадию для осмотра постепенно создающегося в этом месте музейного комплекса», – гласит информация на баннере.

Ранее сообщалось, что компания «Укртрансгрупп-2005», арендующая пляж между рестораном «Санторини» и гидробиологической станцией Одесского университета имени Мечникова, начала строительные работы на склонах за Трассой здоровья, прямо под скалой. Тогда в компании пояснили, что оборудуют три дополнительных спуска на пляж. Возле смотровой площадки и над колодцем с питьевой водой хотят установить беседки, а непосредственно у склона – опоры освещения. Также в планах оборудовать остановочный комплекс для электротранспорта и велопарковку якобы по просьбе велоактивистов.

Напомним, 24 апреля в Одессе прошла акция протеста «День освобождения побережья» против застройки Чкаловского пляжа.

Также смотрите наш фоторепортаж с пляжа «Лагуна», где недавно активизировались строительные работы.