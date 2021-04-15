Возле одесской Трассы здоровья разворотили часть склона под скалой

Компания «Укртрансгрупп-2005», арендующая пляж между рестораном «Санторини» и гидробиологической станцией Одесского национального университета им. Мечникова, начала строительные работы на склонах за Трассой здоровья, прямо под скалой. Как сообщает «Думская», строители срезали слой почвы и начали готовить площадку под фундамент.

Позже в компании «Укртрансгрупп 2005» пояснили происходящее оборудованием трех дополнительных спусков на пляж. В частности, возле смотровой площадки и над колодцем с питьевой водой хотят установить беседки, а непосредственно у склона – опоры освещения. Также в планах оборудовать остановочный комплекс для электротранспорта и велопарковку якобы по просьбе велоактивистов.

Стоит отметить, что в этом месте ежегодно происходит смыв грунта со скалы после сильных дождей.

Пляж площадью 7660 кв. м компания «Укртрансгрупп-2005» арендует с 2008 года. Владелец компании Захар Петровицкий на местных выборах 2015 года был уполномоченным лицом партии мэра Одессы Геннадия Труханова «Доверяй делам». Кроме того, он является учредителем общественной организации «Добрые дела». Захар Петровицкий связан с депутатом горсовета Александром Матвеевым и непосредственно с Трухановым.

Как сообщала «Одесская жизнь», в Одессе уничтожили одно из красивейших и последних в своем роде мест побережья старой Аркадии, природную скалу у кафе «Крым».

Также смотрите наш фоторепортаж: Настил убирают или сваи вбивают? Что происходит в Аркадии возле оскандалившегося клуба.

Фото: Думская