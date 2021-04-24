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«Опасная зона»: как поживает одесская «Лагуна» (фоторепортаж)

«Опасная зона»: как поживает одесская «Лагуна» (фоторепортаж)

Корреспондент «Одесской жизни» побывал на одесском скалистом пляже «Лагуна», где на днях окопалась строительная техника, и посмотрел, в каком состоянии пляж сейчас.

Напомним, 22 апреля на пляже, который в 2015 году открыл для одесситов экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, активизировались строительные работы: в скале, отделяющей пляж от соседней территории, прорубили проход, а на правой стороне пляжа велись работы с заливкой бетона.

При этом городские власти заявление по поводу проводимых на пляже работ не делали.

По состоянию на утро субботы, 24 апреля, часть скал огородили специальной лентой и установили табличку с надписью «Опасная зона». Сегодня работы на пляже не проводились.

пляж «Лагуна»
пляж «Лагуна», лестница
пляж «Лагуна», камни
пляж «Лагуна», скала
пляж «Лагуна», ограждение
пляж «Лагуна», скалы
пляж «Лагуна», вода
пляж «Лагуна», берег
пляж «Лагуна», лента
пляж «Лагуна», Опасная зона

Пляж «Лагуна» расположен возле Чкаловского пляжа. Как сообщала «Одесская жизнь», накануне здесь заметили строительную технику.

Еще в прошлом году стало известно, что чиновники с легкой руки отдали порядка 70% территории «Лагуны» в аренду под платные услуги.

Читайте также: Одесситы провели акцию против застройки Чкаловского пляжа.

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