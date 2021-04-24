«Опасная зона»: как поживает одесская «Лагуна» (фоторепортаж)

Корреспондент «Одесской жизни» побывал на одесском скалистом пляже «Лагуна», где на днях окопалась строительная техника, и посмотрел, в каком состоянии пляж сейчас.

Напомним, 22 апреля на пляже, который в 2015 году открыл для одесситов экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, активизировались строительные работы: в скале, отделяющей пляж от соседней территории, прорубили проход, а на правой стороне пляжа велись работы с заливкой бетона.

При этом городские власти заявление по поводу проводимых на пляже работ не делали.

По состоянию на утро субботы, 24 апреля, часть скал огородили специальной лентой и установили табличку с надписью «Опасная зона». Сегодня работы на пляже не проводились.

Пляж «Лагуна» расположен возле Чкаловского пляжа. Как сообщала «Одесская жизнь», накануне здесь заметили строительную технику.

Еще в прошлом году стало известно, что чиновники с легкой руки отдали порядка 70% территории «Лагуны» в аренду под платные услуги.

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