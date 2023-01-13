В центре Одессы нашли гранату и патроны (видео)

В центре Одессы нашли пакет с гранатой и патронами. Об этом сообщает Патрульная полиция Одесской области.

Инцидент произошел накануне. Инспекторы получили вызов о подозрительном предмете в центре города. На месте патрульные обнаружили пакет, в котором была граната Ф-1 и патроны.

На место вызвали взрывотехников и следователей.

В полиции также напомнили о необходимости соблюдать правила поведения в случае обнаружения опасных предметов, по внешним признакам похожих на боеприпасы:

ни при каких обстоятельствах не приближайтесь к опасному предмету и не прикасайтесь к нему;

сохраняйте спокойствие;

прекратите работу в районе обнаружения;

держитесь от предмета на безопасном расстоянии;

сообщите о находке службы 101 и 102;

до приезда полиции и спасателей никого не подпускайте к предмету;

не курите поблизости, не пользуйтесь зажигалками и другими источниками открытого огня.

И помните, что предметы, подобные боеприпасам или другим взрывоопасным предметам, должны быть обезврежены только специалистами.

Фото иллюстративное