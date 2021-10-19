Ворота по-одесски: рыбье нашествие и изумленный кот (фото)

«Ух ты, класс!», – так отозвался о новых воротах, ведущих в жилой дом на улице Нежинской, проходящий по улице одессит. В самом деле, ворота как будто стали новыми, хотя их никто не менял. А вот картинка на них получилась захватывающей, и, конечно же, позитивной.
Воротное творение одесской студии M97 Project
Изучая новое творение (на сей раз – наворотное) ребят из студии M97 Project, можно подумать, что кот (самый распространенный персонаж настенных и наворотных одесских картин), изучив знаменитую пушкинскую сказку о старике и рыбке, пришел что-то просить у золотой хвостатой волшебницы.
Впрочем, в связи с тем, что рыб на воротах – очень много, а кот встретился «лицом к лицу» с рыбкой огромных размеров, сюжет как-то сам собой меняется.
Одесский кот – в новом образе
Мы видим на воротах изумленного кота и целое рыбье нашествие. И кот, кажется, уже ничего не собирается просить, да и ловить рыбку (если ему перед этим подобное приходило в голову) тоже. Кот застыл в изумлении от всего происходящего. Он попал в настоящее рыбье царство и слегка обалдел.
Так и хочется дать совет: ну что ж ты растерялся, пушистик?! Рыб много, все золотые, успевай только загадывать желания.
В общем, получили мы еще одни одесские позитивно-мультяшные ворота, поднимающие настроение. А старыми эти ворота уже и не назовешь. В общем, «ух ты, класс!..»
Ранее «Одесская жизнь» рассказывала об одесских воротах с Утесовым и двориком его детства.
Читайте также об одесских «живописных воротах»:
- с влюбленными котами;
- с советами и сообщениями;
- с кусочками старой Одессы и, конечно же, с котами;
- о целой серии чисто одесских домов на Молдаванке, которые «обзавелись» воротами по-новому.
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