Одесситам помогут восстановить поврежденное обстрелами жилье: куда обращаться

На данный момент известно, что в результате российской атаки вечером 5 ноября пострадали 32 жилых дома: 10 — в Приморском районе города и 22 дома в Хаджибейском районе.

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Как сообщили в мэрии Одессы, на местах ликвидации последствий вражеской атаки работают городские оперативные штабы, фиксирующие повреждения и консультирующие жителей о перечне документов для предоставления материальной помощи по восстановлению поврежденного имущества.

Хаджибейский район

В Хаджибейском районе штаб развернут по адресу ул. Чернышевского, 92, он будет работать в ближайшие дни с 8:00 до 17:00.

Сотрудники Хаджибейской районной администрации вместе с другими коммунальными службами на месте принимают заявления и консультируют пакет документов, который необходимо собрать для оформления помощи на восстановление окон и дверей.

Кроме того, жители поврежденных домов могут обращаться за помощью и консультацией в Хаджибейскую районную администрацию по адресу ул. Генерала Петрова 22.

Время приема: с 8:30 до 17:00

Телефоны: (048)-734-95-28 или (048)-734-95-29

Приморский район

Оперативный штаб работает по адресу ул. Софиевская, 5.

В штабе можно получить консультацию по пакету документов, который необходимо собрать для оформления помощи для восстановления окон и дверей. Заявления на помощь принимают сотрудники Приморской районной администрации вместе с другими коммунальными службами.

Кроме того, жители поврежденных домов могут обращаться за помощью и консультацией в Приморскую районную администрацию по адресу: ул. Канатная, 134.

Время приема: с 8:30 до 17:30

Телефон: (048)-705-75-00.

Как получить помощь

Материальную помощь можно получить на проведение замены оконных блоков, замену поврежденного остекления/стеклопакетов, замену металлической входной двери. Для этого необходимо предоставить пакет документов в районную администрацию:

заявление от собственника/пользователя (в случае, если квартира не приватизирована);

акт обследования, заполненный и совместно подписанный собственником жилья, представителями ОСМД или управляющей компании;

копия паспорта и налогового кода, правоустанавливающих документов на квартиру;

распечатанные черно-белые фото всех повреждений.

Желательно добавить заключение специалиста по замене окон/стекла/входной двери (в заключении необходимо четко отметить, нужна ли замена оконного блока или только стеклопакетов, количество и размеры).

Для жителей других районов алгоритм такой же, но обращаться нужно в свою районную администрацию.