Одесситам помогут восстановить поврежденное обстрелами жилье: куда обращаться

Одесситам, чье жилье пострадало от ракетно-дроновой атаки россиян 5 ноября, предоставят материальную помощь. Для этого работают оперативные штабы в Приморском и Хаджибейском районах.
На данный момент известно, что в результате российской атаки вечером 5 ноября пострадали 32 жилых дома: 10 — в Приморском районе города и 22 дома в Хаджибейском районе.
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Как сообщили в мэрии Одессы, на местах ликвидации последствий вражеской атаки работают городские оперативные штабы, фиксирующие повреждения и консультирующие жителей о перечне документов для предоставления материальной помощи по восстановлению поврежденного имущества.
Хаджибейский район
В Хаджибейском районе штаб развернут по адресу ул. Чернышевского, 92, он будет работать в ближайшие дни с 8:00 до 17:00.
Сотрудники Хаджибейской районной администрации вместе с другими коммунальными службами на месте принимают заявления и консультируют пакет документов, который необходимо собрать для оформления помощи на восстановление окон и дверей.
Кроме того, жители поврежденных домов могут обращаться за помощью и консультацией в Хаджибейскую районную администрацию по адресу ул. Генерала Петрова 22.
Время приема: с 8:30 до 17:00
Телефоны: (048)-734-95-28 или (048)-734-95-29
Приморский район
Оперативный штаб работает по адресу ул. Софиевская, 5.
В штабе можно получить консультацию по пакету документов, который необходимо собрать для оформления помощи для восстановления окон и дверей. Заявления на помощь принимают сотрудники Приморской районной администрации вместе с другими коммунальными службами.
Кроме того, жители поврежденных домов могут обращаться за помощью и консультацией в Приморскую районную администрацию по адресу: ул. Канатная, 134.
Время приема: с 8:30 до 17:30
Телефон: (048)-705-75-00.
Как получить помощь
Материальную помощь можно получить на проведение замены оконных блоков, замену поврежденного остекления/стеклопакетов, замену металлической входной двери. Для этого необходимо предоставить пакет документов в районную администрацию:
- заявление от собственника/пользователя (в случае, если квартира не приватизирована);
- акт обследования, заполненный и совместно подписанный собственником жилья, представителями ОСМД или управляющей компании;
- копия паспорта и налогового кода, правоустанавливающих документов на квартиру;
- распечатанные черно-белые фото всех повреждений.
Желательно добавить заключение специалиста по замене окон/стекла/входной двери (в заключении необходимо четко отметить, нужна ли замена оконного блока или только стеклопакетов, количество и размеры).
Для жителей других районов алгоритм такой же, но обращаться нужно в свою районную администрацию.