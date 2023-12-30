Война, день 675: фиксируются случаи отказа оккупантов участвовать в боевых действиях

По официальным данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 56 боевых столкновений. Всего враг нанес 150 ракетных и 74 авиационных удара, совершил 84 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 10 БпЛА типа Shahed-136/131. Нашей противовоздушной обороной 5 ударных дронов уничтожены.

Авиационные удары получили: Синьковка, Ивановка, Петропавловка, Куриловка, Берестово Харьковской области; Макеевка, Невское, Серебрянское лесничество Луганской области; Терны, Серебрянка, Александрополь, Новобахмутовка, Новомихайловка Донецкой области; Орехов Запорожской области.

Под артиллерийским огнем оказались около 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской Херсонской и Николаевской областей.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) «Север» на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ «Хортица» на Купянском направлении украинские защитники отразили 7 атак врага возле Синьковки Харьковской области, где противник безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.

На Лиманском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 2 атаки оккупантов в районах Богдановки и Андреевки Донецкой области.

В зоне ответственности ОСГВ «Таврия» на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 8 атак врага в районах Степного, Авдеевки и 21 атаку возле Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где отбито 9 атак.

На Шахтерском направлении оккупанты наступательных (штурмовых) действий не вели.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили 2 атаки противника западнее и северо-западнее Вербового Запорожской области.

В зоне ответственности ОСГВ «Одесса» на Херсонском направлении наши воины в дальнейшем продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на большие потери, враг не оставляет попыток выбить украинские подразделения с занимаемых позиций. Так за прошедшие сутки противник совершил более 10 безуспешных штурмовых действий.

В то же время Силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

За прошедшие сутки наша авиация нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и по 3 зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск поразили 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 3 артиллерийских средства, 5 складов боеприпасов и еще 2 другие важные цели противника.

В оккупационных войсках рф фиксируются нередкие случаи отказов военнослужащих от исполнения преступных приказов и участия в боевых действиях. Так, 19 декабря этого года с временно оккупированной территории Луганской области на территорию россии под конвоем сотрудников военной полиции отправлены 43 военнослужащих из состава 150 мотострелковой дивизии вооруженных сил рф, которые отказались от участия в боевых действиях.

Больше подробностей о потерях врага – в инфографике: