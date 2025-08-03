Ключевые моменты:

Ночью Россия снова атаковала Украину с воздуха. ПВО сбили 61 воздушную цель, включая баллистическую ракету и 60 дронов;

Ракетный удар по жилому району Николаева: ранены 7 мирных жителей, разрушены дома;

В Сочи пожар на нефтебазе после атаки БпЛА, аэропорт временно закрыт;

За сутки на фронте 138 боевых столкновений, множество авиа- и артударов врага;

Потери РФ: 920 ликвидированных, уничтожено 178 дронов, 43 артсистемы, 135 единиц техники.

83 цели за одну ночь: Россия атаковала Украину, ПВО сбила большинство из них

По сообщению Воздушных сил, в ночь на 3 августа противник атаковал 83 средствами воздушного нападения:

76 ударными бесмпилотниками (БпЛА) типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов;

одной баллистической ракетой «Искандер-М»;

5 зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 из Курской области;

Одной крылатой ракетой Х-22 из воздушного пространства над акваторией Черного моря.

По предварительным данным, по состоянию на утро 3 августа, противовоздушной обороной сбито/подавлено 61 воздушную цель:

60 БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов на севере, юге, востоке и в центре страны;

баллистическую ракету «Искандер-М»;

Зафиксировано попадание 6 ракет и 16 БпЛА в 8 локациях, а также падение обломков еще на двух 2 локациях.

Напомним, сегодня, 3 августа, в Украине отмечают День Воздушных Сил ВСУ – профессиональный праздник всех, кто обеспечивает контроль и защиту воздушного пространства нашего государства

По данным Воздушного командования «Юг», за прошедшие сутки, 2 августа 2025 года, противовоздушной обороной юга Украины уничтожены шесть ударных БпЛА противника.

Вечером субботы российские оккупационные войска атаковали Николаевщину крылатой ракетой Х-22 с самолета Ту-22М3. Пуск ракеты производили из воздушного пространства в акватории Черного моря.

По Херсонской области противник нанес авиаудар с применением КАБов.

Ракетный удар по Николаеву: пострадали мирные жители, разрушены дома

Российская армия продолжает целенаправленно наносить удары по мирному населению. Этой ночью российские оккупанты нанесли ракетный удар по жилому микрорайону города Николаева. Есть пострадавшие.

Как сообщают в ГСЧС Украины, в результате атаки травм получили семь гражданских – трое мужчин в возрасте 32, 57 и 74 года, которых госпитализировали в больницу. Еще четырем гражданам была оказана медицинская помощь на месте. Разрушены частные дома, повреждены дома мирных жителей.

В настоящее время последствия российского удара по жилому району Николаева ликвидированы.

Как сообщалось, в результате массированной ракетно-дроновой атаки на Киев в ночь на 31 июля 2025 года погиб 31 человек, в том числе 5 детей, самому младшему ребенку было всего 2 года. Еще 159 человек получили ранения, 16 из них – дети

Сочи в огне: пылала нефтебаза «Роснефти»

Этой ночью в российском городе Сочи в результате атаки «неизвестных» беспилотников вспыхнул масштабный пожар на нефтебазе вблизи аэропорта. Об этом сообщают российские СМИ и официальные лица РФ.

Пожар возник на объекте «Роснефть-Кубаннефтепродукт» в Адлерском районе, недалеко от Сочинского аэропорта.

По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, «обломки БпЛА попали в резервуар с топливом», что привело к возгоранию.

В соцсетях жители сообщали о более 20 взрывах, которые прогремели после 2 часов ночи.

Площадь возгорания – резервуар объемом 2000 кубометров, уточнили местные чиновники.

Аэропорт Сочи временно приостановил работу, часть рейсов перенаправили.

Позже росСМи написали, что пожар перешел на еще один резервуар. Общая площадь возгорания составила 362 кв. метра. Сейчас российские МЧСники рапортуют, что на одном из резервуаров пожар потушен, на втором локализован.

Сутки на фронте: 920 ликвидированных оккупантов и сотни уничтоженных целей врага

При этом украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери.

Согласно актуальным данным Генштаба ВСУ, всего за прошедшие сутки на фронте зафиксировано 138 боевых столкновений.

В субботу, 2 августа, противник нанес три ракетных и 67 авиационных ударов, применил семь ракет и сбросил 140 управляемых авиабомб. Кроме этого, произвел 5642 обстрела, в том числе 96 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 4482 дрона-камикадзе.

Агрессор наносил авиационных ударов, в частности по районам населенных пунктов Белогорья, Новоандреевка, Григоровка, Речное, Веселянка Запорожской области; Херсон и Львов Херсонской области.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили девять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два пункта управления, одну радиолокационную станцию и пять артиллерийских средств противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отразили 20 атак россиян.

украинские защитники отразили 20 атак россиян. На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили 10 атак противника.

наши войска остановили 10 атак противника. На Купянском направлении вчера произошло пять атак захватчиков.

вчера произошло пять атак захватчиков. На Лиманском направлении враг атаковал 19 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Карповка, Григоровка, Серебрянка и в сторону населенных пунктов Чернещина, Среднее, Шандриголово.

враг атаковал 19 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Карповка, Григоровка, Серебрянка и в сторону населенных пунктов Чернещина, Среднее, Шандриголово. На Краматорском направлении оккупанты всего один раз безуспешно атаковали в районе Новомаркового.

оккупанты всего один раз безуспешно атаковали в районе Новомаркового. На Торецком направлении враг совершил 11 атак в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Яблоновка, Щербиновка и в направлении Иванополья и Степановки.

враг совершил 11 атак в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Яблоновка, Щербиновка и в направлении Иванополья и Степановки. На Покровском направлении наши защитники остановили 37 штурмовых действий агрессора.

наши защитники остановили 37 штурмовых действий агрессора. На Новопавловском направлении противник вчера совершил 12 атак.

противник вчера совершил 12 атак. Один раз агрессор атаковал на Ореховском направлении – оккупанты пытались продвинуться в районе населенного пункта Каменское.

– оккупанты пытались продвинуться в районе населенного пункта Каменское. На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили одну вражескую атаку в районе Антоновского моста.

В общей сложности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 920 человек. Также украинские воины обезвредили: