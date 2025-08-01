Ключевые моменты:

В Киеве по состоянию на утро 1 августа подтверждена гибель 28 человек, среди них 3 детей (2, 6 и 17 лет).

Пострадали 159 человек, включая 16 детей.

В ночь на 1 августа — новая волна: 72 ударных дрона, из которых 44 сбито или подавлено.

Российские войска контролируют север и восток города Часов Яр, но о полном захвате речи не идёт.

За сутки на фронте — 160 боестолкновений.

Силы обороны Украины поразили 5 районов и ликвидировали 940 оккупантов.

В Киеве продолжают искать людей под завалами

По состоянию на утро 1 августа известно о 28 погибших, среди которых 3 детей — 2, 6 и 17 лет. 159 человек пострадали, в том числе 16 детей.

Под завалами дома в Святошинском районе, продолжаются поисковые работы. За сутки с места проведения работ вывезено более 2000 тонн обломков. К ликвидации последствий привлечено 180 спасателей и 60 единиц техники. Сейчас спасатели разобрали 70% разрушенных конструкций дома.

Есть вероятность, что будут еще найдены люди, потому что продолжается разбор завалов, работает инженерная техника, спасатели, психологи, говорят в ГСЧС.

Вчера Воздушные силы ВСУ заявили, что в ночь на 31 июля Россия атаковала Украину 309 беспилотниками, ударными и имитаторами, и восемью крылатыми ракетами «Искандер-К».

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Этой ночью воздушные атаки продолжились — противник направил 72 ударных дрона, их которых сбито/подавлено 44 вражеских БПЛА на севере, юге, востоке и в центре страны.

Зафиксировано попадание 28 БПЛА в 9 локациях. Атакованы прифронтовые территории Харьковской Донецкой, Днепропетровской областей и Киевской области.

Что происходит в городе Часов Яр

Ситуация в Часовом Яру очень тяжелая, но информация о взятии города оккупантами не соответствует действительности от слова «совсем», сообщил военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко.

В настоящее время российские оккупационные войска полностью контролируют всю северную и восточную часть города.

Очевидно, что МО РФ озвучило взятие Часова Яра «в кредит». Особенно на фоне террора Киева ночью 31 июля для них подобное заявление — этот имитация громких успехов на фронте, которых не было уже очень, очень и очень давно. А Часов Яр — это настоящая кость в глотке у оккупантов.

Для завершения оккупации города оккупантам придется вытеснить украинские войска с западной окраины Часового Яра, указали в ISW. При этом оккупантам потребовалось 26 месяцев, чтобы продвинуться на 11 километров от Бахмута к Часовому Яру. Оккупанты вошли в город в начале апреля 2024 года и, по оценке ISW, сейчас контролируют около 7,81 квадратных километров из примерно 10 квадратных километров всей площади города.

Обстановка на фронте

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 160 боестолкновений.

Вчера противник нанес 57 авиаударов, сбросил 127 управляемых бомб. Кроме этого, совершил 5 835 обстрелов, в том числе 126 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 4 098 дронов-камикадзе.

Силы обороны поразили пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, и два артиллерийских средства противника.

Потери оккупантов за сутки: