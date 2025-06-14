Ключевые моменты:

Ночью враг атаковал ударными дронами Запорожье и область – есть жертвы и раненые;

Силы обороны успешно сбили 43 вражеских БпЛА;

ВСУ поразили объекты российского ВПК по производству взрывчатых веществ;

ВСУ нанесли удар по колонне российской военной техники;

Потери оккупантов за прошедшие сутки.

Массированный обстрел Запорожья в ночь на 14 июня: есть жертвы

Этой ночью российские войска совершили очередную массированную атаку по Запорожью и области.

По данным начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова, враг применил в областном центре 14 дронов-камикадзе типа «Шахед». В результате были ранены двое полицейских. Медики оказывают им необходимую помощь.

В регионе из-за ударов вспыхнуло предприятие, повреждены автомобили, магазин, остановка общественного транспорта. Взрывной волной выбиты окна в многоэтажных домах.

В результате обстрелов по Пологовскому и Запорожскому районам погиб один человек, еще двое получили ранения.

В целом в течение суток враг нанес по области 438 ударов по 16 населенным пунктам.

Коммунальные и спасательные службы работают на местах, ликвидируя последствия вражеских атак и оказывая помощь пострадавшим.

По информации Воздушных сил, в ночь на 14 июня россияне атаковали Украину 58 ударными беспилотниками БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Помимо Запорожской области, под удар попали Харьковщина, Донетчина и Днепропетровщина.

На утро сегодняшнего дня силы противовоздушной обороны обезврежено 43 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке и севере страны. 23 – сбиты огневыми средствами поражения, 20 – локационно утрачены/подавленные РЭБ.

Ночью ВСУ атаковали «взрывные» предприятия РФ

В то же время горячо этой ночью было и на России. Как сообщили сегодня утром в Генштабе Вооруженных Сил Украины, в рамках операции по «снижению способностей противника по изготовлению взрывчатых веществ и боеприпасов», в ночь на субботу, 14 июня, подразделения Сил беспилотных систем ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли «поражение по важным объектам военно-промышленного комплекса российского агрессора».

В частности, поражены мощности «Новокуйбышевского завода катализаторов» (АО «ННК») в Самарской области. Это ведущее предприятие по производству компонентов взрывчатых веществ, объект военно-промышленного комплекса РФ. Зафиксированы взрывы и пожар в районе промышленной зоны.

Также произведено огненное поражение комбината «Невинномысский Азот» в Ставропольском крае России – одного из ключевых производителей базовых компонентов для взрывчатых веществ, боеприпасов и ракетного топлива. Предприятие задействовано в обеспечении вооруженной агрессии против Украины. Известно о серии взрывов и работе противовоздушной обороны противника непосредственно в районе цели, зафиксировано возгорание в промышленной зоне.

Результаты поражения уточняются.

«Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы взорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины», – заверили в Генштабе ВСУ.

Плюс 1130 «черных пакетов»

По официальным данным, за прошедшие сутки произошло 225 боевых столкновений. Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 11 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, одно средство противовоздушной обороны и три артиллерийских средства российских захватчиков.

Также сегодня утром стало известно, что ВСУ нанесли удар «кассетами» HIMARS по колонне техники с российскими военнослужащими в оккупированной Макеевке.

Много «двухсотых», – констатирует военный корреспондент Андрей Цаплиенко.

Кроме того, за минувшие сутки ВСУ уничтожили: