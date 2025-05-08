С полуночи 8 мая должен действовать 72-часовой режим прекращения огня, который анонсировал российский диктатор Путин по случаю празднования 9 мая.

Украина официально не заявляла, что поддержала перемирие с 8 до 11 мая. Однако нардеп Алексей Гончаренко с утра заявил, что Украина присоединилась к перемирию негласно (приказ по войскам отдан).

«Украина официально молчит, но также присоединяется к перемирию. Подобное указание получили в армии», — написал Гончаренко.

Президент Украины Владимир Зеленский накануне снова призвал к 30-дневному, а не трехдневному перемирию.

Воздушные силы ВСУ не фиксировали ночью запусков российских беспилотников и ракет по городам Украины, кроме запуска управляемых авиабомб по Сумской области. Удар был нанесен утром 8 мая по жилому сектору Белопольского района, сообщили в ГСЧС.

«В результате обстрела один жилой дом был полностью разрушен, еще три дома мирных жителей и семь хозяйственных построек повреждены, — говорится в сообщении ГСЧС, — В ходе обследования территории спасатели нашли женщину под завалами».

К сожалению, в результате этого события погиб один гражданский человек.

По данным Воздушных сил Украины, в период с 14.30 по 20.30 7 мая (во время третьей за сутки волны атаки) врагнанес удар 31-м ударным БпЛА и беспилотниками-имитаторами других типов.

Подтверждено сбитие 20 ударных БпЛА типа Shahed. 6 вражеских беспилотников-имитаторов локально потеряны.

Вследствие вражеской атаки пострадала Черкасская область.

«В течение текущих суток 8 мая, по состоянию на 8.00, в воздушном пространстве Украины ракетных ударов и применения ударных БпЛА не зафиксировано. Впрочем, в течение ночи, враг активизировал удары тактической авиацией по применению управляемых авиабомб по Сумщине», — говорится в сообщении.

На фронте — без тишины

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 196 боевых столкновений.

На Покровском направлении наши защитники остановили 61 наступление.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 32 атаки на позиции наших войск вблизи Константинополя, Новоселки, Свободного Поля, а также в направлениях Новополя, Богатыря и Отрадного.

В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отбили 19 атак российских захватчиков.

Потери врага за прошедшие сутки

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили десять районов сосредоточения личного состава и техники, два пункта управления беспилотными летательными аппаратами, шесть артиллерийских систем, один склад горюче-смазочных материалов и радиолокационную станцию российских захватчиков.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1200 человек.

Также украинские воины обезвредили: