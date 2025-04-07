Удар по Кривому Рогу – наймасовіше вбивство дітей за час війни

У Кривому Розі після ракетної атаки «Іскандером» 4 квітня зросла кількість загиблих до 20 осіб. 6 квітня в лікарні помер 57-річний чоловік.

Ця атака стала найбільшою з початку війни за кількістю загиблих дітей унаслідок одного удару. Про це заявив верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк.

Як повідомили в Управлінні Верховного комісара ООН з прав людини, група від Управління ООН з прав людини в Україні відвідала місце удару в суботу, задокументувала збитки та встановила особи вбитих дітей.

«Це найсмертоносніший окремий удар проти дітей, який УВКПЛ підтвердило з початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року. Це неймовірний жах – дев’ять дітей загинули, більшість із них – під час гри в парку, над ними розірвалася осколками військова зброя», – сказав Тюрк.

Також комісар заявив, що застосування РФ зброї з великою площею ураження для удару по густонаселеному району без будь-якої явної військової присутності демонструє «нерозважливе нехтування життям цивільного населення».

Окремо Тюрк прокоментував безглузду версію влади РФ про те, що метою була нібито група українських військових:

«У той час як влада Російської Федерації стверджувала, що метою нападу була група військових, місцеві жителі, представник бізнес-асоціації та співробітники ресторану розповіли фахівцям Управління ООН з прав людини, що незадовго до нападу десятки жінок і чоловіків, які працюють у сфері краси, відвідували галузевий форум, організований місцевою бізнес-асоціацією в ресторані. Про захід було заздалегідь повідомлено в інтернеті. Усі свідки стверджують, що під час обстрілу в ресторані та в районі не було військової присутності».

Про ситуацію на фронті та втрати ворога

За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби зафіксовано 165 бойових зіткнень.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 53 атаки агресора.

На Лиманському напрямку ворог атакував 22 рази. Намагався просунутися вперед поблизу населених пунктів Новоєгорівка, Нове, Колодязі, Ямполівка, Надія та в напрямках Новомихайлівки, Новосергіївки, Торського, Рідкодуба.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 18 атак у районах Дачного, Діліївки, Торецька та Леонідівки.

Учора ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили вісім районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога.

Загалом, за минулу добу втрати російських загарбників становили 1350 осіб.

Також українські воїни знешкодили: