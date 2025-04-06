Удар по Киеву: есть погибший и пострадавшие

Как уже сообщалось, в ночь на 6 апреля 2025 года российские оккупанты совершили комбинированный удар по Украине ракетами воздушного, наземного, морского базирования и ударными беспилотниками (БпЛА).

Также сегодня утром Россия нанесла очередной удар баллистикой по Киеву. В результате атаки пострадали нежилой дом, мебельный цех и складское здание в Дарницкой, Оболонском и Соломенском районах столицы.

Также сообщается, что серьезно пострадал бизнес-центр, где размещался телеканал FREEДОМ. В здании выбиты окна и значительно разрушены три верхних этажа.

Всего в результате вражеского обстрела погиб один человек и еще трое пострадали, из них двое госпитализированы, им оказывается вся необходимая помощь.

Относительно других пострадавших информация уточнятся.

«В Дарницком районе обнаружили тело погибшего в результате атаки мужчины. Он находился на улице рядом с эпицентром взрыва. Личность мужчины устанавливают», – сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Напомним, сегодняшний день, 6 апреля 2025 года, объявлен в Украине Днем траура по жертвам российской атаки в Кривом Роге

Купянск обстреляли КАБами, а Николаев – ударными дронами

Помимо этого, в Купянске на Харьковщине в результате попадания КАБа в 9-й этаж жилого многоквартирного дома произошло возгорание балконов со 2-го по 7-й этаж и четырех квартир. Пострадали 67-летний мужчина и 78-летняя женщина.

Также в ночь на 6 апреля российские войска атаковали дронами-камикадзе город Николаев. В результате вражеского удара вспыхнули пожары в частных домах, есть разрушения. Ранения получили четыре человека.

Этой же ночью 8 БпЛА ударили по гражданской инфраструктуре города Сумы. На месте возник масштабный пожар. Пылали административные, складские помещения, автомобильная и другая техника одного из предприятий.

На утро сегодняшнего дня все пожары ликвидированы. Предварительно травмированных и жертв нет.

Итоги воздушного боя 6 апреля: минус 13 ракет и 40 беспилотников

По информации Воздушных сил, в общей сложности в ночь на 6 апреля радиотехнические войска выявили 132 средства воздушного нападения противника – 23 ракеты разных типов и 109 ударных БпЛА, в частности:

9 крылатых ракет Х-101/Х-55СМ (пуски осуществлялись с самолетов Ту-95МС из воздушного пространства Саратовской области РФ);

8 крылатых ракет «Калибр» (пуски с акватории Черного моря);

6 баллистических ракет «Искандер-М» (район пусков Брянская область РФ);

109 ударных БпЛА типа Shahed и дроны-имитаторы других типов (районы пусков – Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск, Курск – РФ; мыс Чауда на территории временно оккупированного Крыма).

По состоянию на 10:00 6 апреля авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины успешно уничтожили 53 воздушные целей:

6 крылатых ракет Х-101/Х-55СМ;

6 крылатых ракет «Калибр»;

1 баллистическую ракету «Искандер-М»;

40 ударных БпЛА типа Shahed.

53 вражеских беспилотника-имитатора были локационно потеряны (без негативных последствий).

В результате вражеской атаки пострадали Киевская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская и Николаевская области.

О ситуации на фронте и потерях врага

По данным Генштаба ВСУ, всего за прошедшие сутки зафиксировано 178 боевых столкновений.

В субботу, 5 апреля 2025 года, противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 99 авиаударов, в том числе сбросил 163 управляемые авиабомбы. Кроме того, произвел около 5449 обстрелов, из них 123 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражений 2237 дронов-камикадзе.

В свою очередь наши авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 12 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и средство ПВО противника.

Наибольшее число атак – 75 – наши защитники отбили на Покровском направлении. Также враг наступал на Лиманском (26 атак), Торецком (20 атак), Новопавлдовском (8 атак) направлениях фронта.

На Курском направлении за прошедшие сутки наши воины отразили 17 атак противника. Враг произвел 322 артиллерийских обстрела, из них 12 – из реактивных систем залпового огня; совершил 22 авиационных удара, сбросив 34 авиабомбы.

В общей сложности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1330 единиц. Также украинские воины обезвредили:

13 танков;

20 боевых бронированных машин;

56 артиллерийских систем;

четыре РСЗО;

68 БпЛА оперативно-тактического уровня;

96 единиц автомобильной и единицу специальной техники оккупантов.

Коротко о главном

«Разговоры с путиным надо отложить»: глава МИД Финляндии призвала поддерживать Украину

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен выразила убеждение, что для европейских лидеров еще не настала пора звонить российскому диктатору путину. По ее словам, переговоры следует отложить, пока Россия продолжает захватнические военные действия в Украине.

Об этом она заявила изданию Yle, пишет «Обозреватель».

В то же время финская чиновница призвала поддерживать украинское государство. Она напомнила о жестоком российском ударе баллистической ракетой по гражданскому объекту в Кривом Роге, приведшему к гибели большого количества людей, в том числе детей. Глава МИД Финляндии подчеркнула: преступные действия страны-агрессора РФ указывают на то, что разговор с ее представителями следует отложить.

Норвегия утроила военную поддержку Украины

Норвегия увеличила помощь Украине на 4,6 млрд долларов

Соответствующее решение приняло на днях правительство Норвегии.

Теперь пакет помощи Украине на 2025 год составляет 85 млрд норвежских крон вместо 35 млрд, заявил министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг.

«Мы утраиваем военную поддержку», – сообщил министр, добавив, что деньги будут тратиться за пределами Норвегии, что позволит избежать дополнительного давления на экономику страны.

Что сможет обеспечить мир в Украине?

Мир в Украине сможет обеспечить только сильная армия при поддержке Запада, говорится в аналитике американского Института изучения войны (ISW).

По мнению аналитиков, сильная украинская армия, подкрепленная европейскими гарантиями безопасности, остается наиболее эффективным сдерживающим фактором против будущей российской агрессии. Эти факторы способны обеспечить долгосрочный мир в Украине и Европе.

На сегодняшний день Франция, Великобритания и Италия активно работают над тем, чтобы обеспечить гарантии безопасности Украине после заключения мирного соглашения, болавили в ISW.

По словам генерального секретаря НАТО Марка Рютте, первым уровнем гарантий безопасности для Украины должны быть украинские военные, являющиеся первой линией обороны в сдерживании. В то же время генсек Альянса заверил, что страны Европы работают над гарантиями безопасности, которые помогут предотвратить будущую российскую агрессию.

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