Удар по Києву: є загиблий та постраждалі

Як уже повідомлялося, в ніч на 6 квітня 2025 року російські окупанти здійснили комбінований удар по Україні ракетами повітряного, наземного, морського базування та ударними безпілотниками (БпЛА).

Також сьогодні вранці Росія завдала черговий удар баллистикою по Києву. Внаслідок атаки постраждали нежитловий будинок, меблевий цех і складське приміщення в Дарницькому, Оболонському та Солом’янському районах столиці.

Також повідомляється, що серйозно постраждав бізнес-центр, де розміщувався телеканал FREEДОМ. В будівлі вибиті вікна і значно зруйновані три верхні поверхи.

Загалом в результаті ворожого обстрілу загинув один чоловік, ще троє постраждали, з них двоє госпіталізовані, їм надається вся необхідна допомога.

Щодо інших постраждалих інформація уточнюється.

«У Дарницькому районі знайшли тіло загиблого внаслідок атаки чоловіка. Він знаходився на вулиці поруч з епіцентром вибуху. Особу чоловіка встановлюють», – повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Нагадаємо, сьогоднішній день, 6 квітня 2025 року, оголошено в Україні Днем жалоби за жертвами російської атаки в Кривому Розі

Куп’янськ обстріляли КАБами, а Миколаїв – ударними дронами

Крім того, в Куп’янську на Харківщині внаслідок потрапляння КАБа в 9-й поверх житлового багатоквартирного будинку сталося загоряння балконів з 2-го по 7-й поверх та чотирьох квартир. Постраждали 67-річний чоловік і 78-річна жінка.

Також в ніч на 6 квітня російські війська атакували дронами-камікадзе місто Миколаїв. Внаслідок ворожого удару спалахнули пожежі в приватних будинках, є руйнування. Поранення отримали чотири людини.

Цієї ж ночі 8 БпЛА вдарили по цивільній інфраструктурі міста Суми. На місці виникли масштабні пожежі. Горіли адміністративні, складські приміщення, автомобільна та інша техніка одного з підприємств.

На ранок сьогоднішнього дня всі пожежі ліквідовані. Попередньо травмованих та жертв немає.

Підсумки повітряного бою 6 квітня: мінус 13 ракет і 40 безпілотників

За інформацією Повітряних сил, загалом в ніч на 6 квітня радіотехнічні війська виявили 132 засоби повітряного нападу ворога – 23 ракети різних типів та 109 ударних БпЛА, зокрема:

9 крилатих ракет Х-101/Х-55СМ (пуски здійснювались з літаків Ту-95МС з повітряного простору Саратовської області РФ);

8 крилатих ракет «Калібр» (пуски з акваторії Чорного моря);

6 баллистичних ракет «Іскандер-М» (район пусків Брянська область РФ);

109 ударних БпЛА типу Shahed і дрони-імітатори інших типів (райони пусків – Брянськ, Міллерово, Приморсько-Актарск, Курськ – РФ; мис Чауда на території тимчасово окупованого Криму).

Станом на 10:00 6 квітня авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ і мобільні вогневі групи Сил оборони України успішно знищили 53 повітряні цілі:

6 крилатих ракет Х-101/Х-55СМ;

6 крилатих ракет «Калібр»;

1 баллистичну ракету «Іскандер-М»;

40 ударних БпЛА типу Shahed.

53 ворожих безпілотника-імітатора були локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Київська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Черкаська та Миколаївська області.

Про ситуацію на фронті та втрати ворога

За даними Генштабу ЗСУ, всього за минулі доби зафіксовано 178 бойових зіткнень.

У суботу, 5 квітня 2025 року, ворог завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 99 авіаударів, зокрема скинув 163 керовані авіабомби. Крім того, здійснив близько 5449 обстрілів, з них 123 – з реактивних систем залпового вогню, та залучив для уражень 2237 дронів-камікадзе.

Зі свого боку наша авіація, ракетні війська та артилерія вразили 12 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки і засобів ППО ворога.

Найбільша кількість атак – 75 – наші захисники відбили на Покровському напрямку. Також ворог наступав на Лиманському (26 атак), Торецкому (20 атак), Новопавлівському (8 атак) напрямках фронту.

На Курському напрямку за минулі доби наші воїни відбили 17 атак ворога. Ворог здійснив 322 артилерійських обстріли, з них 12 – з реактивних систем залпового вогню; здійснив 22 авіаудари, скинувши 34 авіабомби.

Загалом, за минулі доби втрати російських загарбників склали 1330 одиниць. Також українські воїни знешкодили:

13 танків;

20 бойових броньованих машин;

56 артилерійських систем;

чотири РСЗО;

68 БпЛА оперативно-тактичного рівня;

96 одиниць автомобільної та одиницю спеціальної техніки окупантів.

Коротко про головне

«Розмови з путіним треба відкласти»: глава МЗС Фінляндії закликала підтримувати Україну

Міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Вальтонен висловила переконання, що для європейських лідерів ще не настала пора дзвонити російському диктатору путіну. За її словами, переговори слід відкласти, поки Росія продовжує захопницькі військові дії в Україні.

Про це вона заявила виданню Yle, пише «Обозреватель».

Водночас фінська чиновниця закликала підтримувати українську державу. Вона нагадала про жорстокий російський удар балістичною ракетою по цивільному об’єкту в Кривому Розі, який призвів до загибелі великої кількості людей, у тому числі дітей. Глава МЗС Фінляндії підкреслила: злочинні дії країни-агресора РФ свідчать про те, що розмови з її представниками слід відкласти.

Норвегія утричі збільшила військову підтримку України

Норвегія збільшила допомогу Україні на 4,6 млрд доларів. Відповідне рішення прийняло нещодавно уряд Норвегії.

Тепер пакет допомоги Україні на 2025 рік складає 85 млрд норвезьких крон замість 35 млрд, заявив міністр фінансів Норвегії Єнс Столтенберг.

«Ми утраїмо військову підтримку», – повідомив міністр, додавши, що гроші будуть витрачатись за межами Норвегії, що дозволить уникнути додаткового тиску на економіку країни.

Що зможе забезпечити мир в Україні?

Мир в Україні зможе забезпечити лише сильна армія при підтримці Заходу, йдеться в аналітиці американського Інституту вивчення війни (ISW).

На думку аналітиків, сильна українська армія, підкріплена європейськими гарантіями безпеки, залишається найбільш ефективним стримуючим фактором проти майбутньої російської агресії. Ці фактори здатні забезпечити довгостроковий мир в Україні та Європі.

На сьогодні Франція, Велика Британія та Італія активно працюють над тим, щоб забезпечити гарантії безпеки Україні після укладення мирного договору, зазначили в ISW.

За словами генерального секретаря НАТО Марка Рютте, першим рівнем гарантій безпеки для України мають бути українські військові, які є першою лінією оборони в стримуванні. Водночас генсек Альянсу запевнив, що країни Європи працюють над гарантіями безпеки, які допоможуть запобігти майбутній російській агресії.

Стаття за темою: Війна в Україні: яку роль відіграють США і НАТО в планах Кремля.