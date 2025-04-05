Удар по Кривому Рогу: кількість жертв зросла

Число загиблих в результаті цинічного ракетного удару по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року збільшилося до 19 осіб.

Як повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, в результаті терористичних атак РФ постраждали 68 осіб – від тримісячної дитини до літніх людей. 40 осіб зараз перебувають у лікарнях. Серед них двоє дітей 5-ти та 8-ми років, яких доставили до Дніпра у критичному стані.

Серед постраждалих у лікарнях Кривого Рогу 17 осіб знаходяться в тяжкому стані, в тому числі двоє дітей. Лікарі борються за їхнє життя та надають необхідну допомогу.

Крім того, у Кривому Розі постраждали 34 багатоквартирних будинки, 6 навчальних закладів, магазини, об’єкти бізнесу та інфраструктури, автомобілі, зруйнований приватний будинок. В деяких будинках відсутнє електро- та газопостачання – проводяться відновлювальні роботи.

«Пошкоджень дуже багато – дані ще уточнюються. Вся ніч проходила у ліквідації наслідків. Були залучені всі оперативні та комунальні служби. Виниклі пожежі були ліквідовані. До 02:45 аварійно-рятувальна операція була завершена, але комунальники продовжували працювати всю ніч», – зазначив Вілкул.

«Кривий Ріг: дитячий майданчик перетворився на меморіал жертвам російського удару. Вчора, 4 квітня, був теплий і сонячний весняний день. Малюки веселилися на гойдалках, підлітки збиралися на лавочках – раділи життю, яке для них тільки починалося… Рашистам знадобилася лише хвилина і ракета, запущена чиїмось байдужим натисканням кнопки. «Перемир’я Путіна» у всій красі», – коментує Телеграм-канал «Правда Геращенко».

Підсумки повітряного бою на ранок 5 квітня

За інформацією Повітряних сил, в ніч на 5 квітня росіяни атакували Україну 92 ударними безпілотниками (БпЛА) типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів з території Брянська, Міллерово, Приморсько-Ахтарська РФ та мису Чауда в окупованому Криму.

Станом на ранок сьогоднішнього дня авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і мобільні вогневі групи Сил оборони України збили 51 «шахед» на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

31 ворожий безпілотник-імітатор локаційно втрачено (без негативних наслідків).

В результаті російської атаки постраждали Сумщина, Дніпропетровщина, Київщина та Житомирщина.

За даними Повітряного командування «Південь», в ніч на 5 квітня на півдні України збито три ворожих ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотники інших типів.

За минулу добу, 4 квітня, знищено ударний БпЛА «Молнія».

Про ситуацію на фронті на ранок 5 квітня 2025

За офіційними даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу зафіксовано 145 бойових зіткнень.

Вчора ворог наніс по позиціях українських підрозділів та населеним пунктам один ракетний удар з використанням однієї ракети, а також 107 авіаударів, зокрема скинув 171 керовану авіаційну бомбу. Крім того, здійснив 6353 обстріли, з яких 105 – з реактивних систем залпового вогню, і залучив для поразки 2737 дронів-камікадзе.

Авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони поразили 17 районів концентрації особового складу, озброєння та військової техніки, чотири пункти управління та шість артилерійських систем ворога.

Найгарячішими напрямками фронту залишаються Покровське, де за минулу добу було відбито 40 атак країни-агресора, Лиманське, де ворог атакував 39 разів, а також Торецке (20 атак за добу).

На Курському напрямку за минулу добу наші воїни відбили 18 атак противника. Ворог здійснив 362 артилерійських обстріли, з яких вісім – з реактивних систем залпового вогню. Також нанесено 13 авіаударів, під час яких було скинуто 20 керованих авіабомб.

Втрати ворога на ранок 5 квітня 2025

Наші воїни продовжують завдавати окупаційним військам відчутних втрат в живій силі та техніці, активно підриваючи наступальний потенціал ворога в тилу.

Загалом, за минулу добу втрати російських загарбників склали 1390 осіб. Також українські воїни знищили:

13 танків;

20 бойових броньованих машин;

67 артилерійських систем;

реактивну систему залпового вогню;

одне засіб ППО;

105 БпЛА оперативно-тактичного рівня;

113 одиниць автомобільної техніки;

одиницю спеціальної техніки та важку вогнеметну систему окупантів.

Ударні дрони атакували завод у російському Саранську

Крім того, цієї ночі ударні дрони атакували завод «Оптоволоконні Системи» в Саранську.

Це перший і єдиний завод у Росії – виробник оптоволокна, яке росіяни активно використовують у виробництві БпЛА.

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