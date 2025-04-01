В ночь на вторник, 1 апреля, армия страны-агрессора России не запустила по территории Украины ударные беспилотники типа Shahed. При этом атаковала двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 на Запорожском направлении. Обе ракеты сбиты противовоздушной обороной, сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Ситуацию прокомментировал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

«Ударных БПЛА не было. Следим дальше, пока это ничего не значит», — написал он в Telegram.

Последний раз российские войска не атаковали Украину шахедами в ночь на 10 декабря. С того момента прошло более трех месяцев, а именно 112 дней.

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Возможно ли достичь полного прекращения огня до 20 апреля

Россия вряд ли согласится на полное и безусловное прекращение огня до 20 апреля — даты, которая начинает звучать как условный «дедлайн» для РФ в публичных заявлениях западных политиков.

Такое мнение высказали аналитики Института изучения войны в своем отчете по итогам 31 марта.

25 марта Кремль заявил, что не будет выполнять договоренности о прекращении огня в Черном море, пока США не снимут санкции с российского государственного Россельхозбанка и других организаций, вовлеченных в российскую торговлю продуктами питания и удобрениями.

Агентство Bloomberg 28 марта сообщило, что Россия также требует от Европейского Союза возобновить подключение Россельхозбанка к международной банковской системе SWIFT как предпосылку для реализации договоренностей о прекращении огня в Черном море.

Согласно этой информации, Москва видит это шаг как тест на то, готовы ли США выполнить требования России и подтолкнуть европейских партнеров к ослаблению санкций.

Еще 11 марта Соединенные Штаты и Украина предложили идею полного 30-дневного прекращения огня. С тех пор продолжается обсуждение путей реализации такого режима, в том числе и во временном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре и в Черном море — что свидетельствует о том, что условия прекращения огня еще не полностью согласованы. Поэтому остается маловероятным, что США, Украина и Россия смогут договориться об условиях полного прекращения огня в течение следующих трех недель, резюмируют специалисты Института изучения войны.

О ситуации на фронте

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 216 боевых столкновений.

На Покровском направлении наши защитники остановили 79 штурма.

На Лиманском направлении враг атаковал 26 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи Надежды, Дибровы, Колодязов, в направлениях Нового, Серебрянки, Торского, Зеленой Долины и Новомихайловки.

В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки остановили 27 атак российских захватчиков.

Потери оккупантов за сутки

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава и еще один другой важный объект российских захватчиков.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1540 человек.

Также украинские воины обезвредили: