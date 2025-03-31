«Паучихам» нужны дополнительные руки

Ирина Голобородько открывает металлическую дверцу в подвал в одной из многоэтажек Измаила. Здесь всего одна комната, которую женщина с 2022 года отдала под производство маскировочных сеток. При входе — благодарности коллективу «паучих» Измаила от разных бригад. Рядом — стол, за которым женщины разрезают спанбонд. А в глубине комнаты то, с чего все началось, — деревянный щит с натянутой сеткой.

Скоро придут девушки и продолжат завязывать ленты. А пока никого нет, Ирина, не теряя времени, берется за плетение. Большая война длится четыре года и столько же действует волонтерский цех по производству маскировочной «паутины».

Преданных делу «паучих» с начала плетения осталось где-то 12-15 человек. С октября прошлого года трудоустроились три женщины, которых направила служба занятости, а с марта этого года громада решила усилить коллектив еще тремя помощницами. Благодаря дополнительным рукам уменьшена очередь заказов на сетки от военных.

«Паутина» выходит за пределы подвала

Ольга Томилова и Наталья Мортузаева (слева направо)

Деятельность каждой женщины затрагивает все больше и больше людей. Хотя некоторые из них лично не приходят работать, но их путь все равно пролегает к «паучьим».

Каким образом?

Оля Томилова раньше красила ткани для цеха плетения. С переходом на спанбонд необходимость в этом отпала, но женщина продолжает красить в оттенки «степи», «леса» мешковину для изготовления кикимор, которые производит на дому Людмила Гузаирова. Почти не бывает такого дня, чтобы Оля не пришла в подвал, потому что в «паучьи» приносят жестянки, парафин или деньги, которые предназначены для нее, — женщина также изготавливает окопные свечи. А еще Ольга через соцсети рассказывает о важной работе «паучих». Сюда заходят волонтеры, которые забирают вещи для отправки по Украине или наоборот — оставляют, чтобы передали дальше.

Спрос — на сетки больших размеров

В последнее время заказы приходят на нестандартные маскировочные сетки — восемь на десять метров. Раньше за такие сетки женщины не брались, потому что не хватало рук. Даже сейчас, когда коллектив стал довольно большой, на изготовление такой сетки нужна неделя или даже больше. Радость согревает сердца женщин, когда военные присылают фото, как они этой сеткой закрывают все, что необходимо.

Чаще всего новые заказы поступают через мессенджеры. «Паучихи» никому не отказывают. Их «паутина» прибывает по всей линии фронта, — в Запорожскую, Херсонскую, Сумскую, Харьковскую, Донецкую области.

О женщинах-«паучьих»

Надежда Антонюк работает на предприятии «Измаильские электросети», а после работы ежедневно приходит сюда.

К плетению присоединилась большая семья вынужденных переселенцев — Людмила Мацьо и ее девочки. Чуть позже дети нашли работу в Измаиле, а Людмила продолжает приходить каждый день, несмотря на то, что приходится идти много километров из другого района города.

— Обычно вяжем и общаемся. Каждая из нас — интересная личность. А еще мы поем. Начала пение Татьяна Лихогоденко — измаильская мастерица, которая изготавливает куклы-мотанки. Когда у нас есть сетка и спанбонд, мы радуемся, потому что сможем кому-то из наших ребят помочь. А вот когда все заканчивается, тогда начинаем переживать. Выручает взаимопомощь. Девушки, которые плетут сетки во Дворце культуры, с нами делятся. Одно же дело делаем, — рассказывает Ирина Голобородько.

Собака Стася и ловушки для шахедов

Первый, кто встречает посетителей цеха, — это собака Стася. Ласковая и дружелюбная, она приходит с Ириной, которая откликнулась на клич зооволонтера Романа Таранухина и забрала домой истощенное животное, найденное на улице. Более двух лет Стася с Ириной приходят на работу. Собака сразу влилась в коллектив и выполняет терапевтическую задачу — дарит свою любовь.

Больше всего же вдохновляют женщин новости с фронта.

Недавно, например, в сетку, которую они сплели, в очередной раз попал вражеский шахед, запутался в «паутине» и потерял боеспособность. Украинские военные его перепрограммировали и отправили уже свою боевую единицу обратно, но уже работать по врагу.

Наталья Слободяная

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