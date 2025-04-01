У ніч на вівторок, 1 квітня, армія країни-агресора Росії не запустила по території України ударні безпілотники типу Shahed. При цьому атакувала двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 на Запорізькому напрямку. Обидві ракети збиті протиповітряною обороною, повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Ситуацію прокоментував керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

«Ударних БПЛА не було. Стежимо далі, поки це нічого не означає», – написав він у Telegram.

Востаннє російські війська не атакували Україну шахедами в ніч на 10 грудня. З того моменту минуло понад три місяці, а саме 112 днів.

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Чи можливо досягти повного припинення вогню до 20 квітня

Росія навряд чи погодиться на повне і безумовне припинення вогню до 20 квітня – дати, яка починає звучати як умовний «дедлайн» для РФ у публічних заявах західних політиків.

Таку думку висловили аналітики Інституту вивчення війни у своєму звіті за підсумками 31 березня.

25 березня Кремль заявив, що не виконуватиме домовленості про припинення вогню в Чорному морі, доки США не знімуть санкції з російського державного Россільгоспбанку та інших організацій, залучених у російську торгівлю продуктами харчування і добривами.

Агентство Bloomberg 28 березня повідомило, що Росія також вимагає від Європейського Союзу відновити під’єднання Россільгоспбанку до міжнародної банківської системи SWIFT як передумову для реалізації домовленостей про припинення вогню в Чорному морі.

Згідно з цією інформацією, Москва вбачає цей крок як тест на те, чи готові США виконати вимоги Росії та підштовхнути європейських партнерів до послаблення санкцій.

Ще 11 березня Сполучені Штати та Україна запропонували ідею повного 30-денного припинення вогню. Відтоді триває обговорення шляхів реалізації такого режиму, зокрема й у тимчасовому припиненні ударів по енергетичній інфраструктурі та в Чорному морі – що свідчить про те, що умови припинення вогню ще не повністю узгоджені. Тому залишається малоймовірним, що США, Україна та Росія зможуть домовитися про умови повного припинення вогню протягом наступних трьох тижнів, резюмують фахівці Інституту вивчення війни.

Про ситуацію на фронті

За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби зафіксовано 216 бойових зіткнень.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 79 штурмів.

На Лиманському напрямку ворог атакував 26 разів. Намагався просунутися вперед поблизу Надії, Діброви, Колодязів, у напрямках Нового, Серебрянки, Торського, Зеленої Долини та Новомихайлівки.

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу зупинили 27 атак російських загарбників.

Втрати окупантів за добу

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили два райони зосередження особового складу та ще один інший важливий об’єкт російських загарбників.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників становили 1540 осіб.

Також українські воїни знешкодили: