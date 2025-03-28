Страна-агрессор продолжает бить по энергетике Украины. За последние сутки было зафиксировано по меньшей мере два российских удара, которые повредили энергетическую инфраструктуру нашей страны. Об этом сообщает советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин.

Литвин сообщил, что в течение последних 24 часов зафиксировано не менее 2 подтвержденных российских ударов.

«Только за последние 24 часа уже было по меньшей мере два подтвержденных российских удара, которые повредили энергетическую инфраструктуру Украины, и это даже без полных отчетов за день», – отметил Литвин.

Он добавил, что предотвращение дальнейших подобных атак – это то, за что отвечают партнеры Украины.

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Россия планирует увеличить количество атак «шахедами»

Страна-агрессор Россия атакует Украину беспилотниками шахед каждый день, но в ближайшие месяцы враг планирует увеличить количество ударов.

Об этом в пятницу предупредил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко.

«Сейчас Россия атакует шахедами ежедневно и собирается нарастить это количество атак в ближайшие месяцы. Задача России — дискредитация США на мировом уровне», — сообщил Коваленко в своей публикации в Telegram-канале.

По его словам, российский диктатор Владимир Путин фактически унижает президента США Дональда Трампа и делает это сознательно.

«Он [Путин] бьет по энергоинфраструктуре дальше и выдвигает новые сумасшедшие условия. Его пропагандисты на эфирах смеются над командой Трампа, а самого президента США называют врагом и «болтуном», — отметил Коваленко.

Руководитель ЦПД выразил уверенность, что выход из-под санкций России нужен только для того, чтобы иметь дополнительные инвестиции для войны против Украины.

В ночь на 28 марта противник атаковал 163 беспилотниками.

В Воздушных силах ВСУ подтвердили сбитие 89 «шахедов».

51 вражеский беспилотник-имитатор — локально потерян.

В результате российской атаки пострадали Харьковщина, Сумщина, Полтавщина, Днепропетровщина, Одесская область, Николаевщина и Запорожье.

В Полтаве армия РФ атаковала нефтегазовые объекты

Во время атаки БПЛА на Полтаву вечером 27 марта российские войска целенаправленно нанесли удары по гражданской инфраструктуре и нефтегазовым объектам.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

«Российские захватчики совершили очередное военное преступление — применив БпЛА типа „Shahed“, массированно атаковали Полтаву. Целенаправленно били по гражданской инфраструктуре, жилой застройке и админзданиях предприятий нефтегазовой промышленности», — говорится в сообщении.

В Генштабе отмечают, что российские войска продолжают цинично заявлять о стремлении к миру, одновременно сознательно атакуя гражданские объекты и подвергая опасности мирное население.

«Оккупанты ежедневно совершают военные преступления на территории Украины. Они не имеют сроков давности. Их фиксируют, документируют и передают в соответствующие международные институты. Наказание неотвратимо», — отметили военные.

О ситуации на фронте

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 209 боестолкновений.

На Купянском направлении вчера состоялось 26 атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах Степной Новоселовки, Загрызово и в направлениях Петропавловки, Песчаного, Новой Кругляковки, Богуславки.

На Лиманском направлении враг атаковал 32 раза. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Надежда, Колодязи, Мирное, Ямполовка и в сторону Новосергиевки, Нового, Ольговки, Дроновки, Григорьевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 68 штурма.

Потери врага на утро 28 марта 2025

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 27 районов сосредоточения личного состава, восемь артиллерийских систем, четыре средства противовоздушной обороны и два пункта управления БпЛА противника.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1860 человек.

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