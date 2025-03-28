Країна-агресор продовжує бити по енергетиці України. За останню добу було зафіксовано щонайменше два російські удари, які пошкодили енергетичну інфраструктуру нашої країни. Про це повідомляє радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин.

Литвин повідомив, що протягом останніх 24 годин зафіксовано щонайменше 2 підтверджених російських удари.

«Тільки за останні 24 години вже було щонайменше два підтверджені російські удари, які пошкодили енергетичну інфраструктуру України, і це навіть без повних звітів за день», – зазначив Литвин.

Він додав, що запобігання подальшим подібним атакам – це те, за що відповідають партнери України.

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Росія планує збільшити кількість атак «шахедами»

Країна-агресор Росія атакує Україну безпілотниками шахед щодня, але найближчими місяцями ворог планує збільшити кількість ударів.

Про це в п’ятницю попередив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко.

«Зараз Росія атакує шахедами щодня і збирається наростити цю кількість атак у найближчі місяці. Завдання Росії – дискредитація США на світовому рівні», – повідомив Коваленко у своїй публікації в Telegram-каналі.

За його словами, російський диктатор Володимир Путін фактично принижує президента США Дональда Трампа і робить це свідомо.

«Він [Путін] б’є по енергоінфраструктурі далі і висуває нові божевільні умови. Його пропагандисти на ефірах сміються над командою Трампа, а самого президента США називають ворогом і «базікою», – зазначив Коваленко.

Керівник ЦПД висловив упевненість, що вихід з-під санкцій Росії потрібен тільки для того, щоб мати додаткові інвестиції для війни проти України.

У ніч на 28 березня противник атакував 163 безпілотниками.

У Повітряних силах ЗСУ підтвердили збиття 89 «шахедів».

51 ворожий безпілотник-імітатор – локально втрачено.

Унаслідок російської атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Полтавщина, Дніпропетровщина, Одещина, Миколаївщина та Запоріжжя.

У Полтаві армія РФ атакувала нафтогазові об’єкти

Під час атаки БПЛА на Полтаву ввечері 27 березня російські війська цілеспрямовано завдали ударів по цивільній інфраструктурі та нафтогазовим об’єктам.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

«Російські загарбники вчинили черговий військовий злочин – застосувавши БпЛА типу «Shahed», масовано атакували Полтаву. Цілеспрямовано били по цивільній інфраструктурі, житловій забудові та адмінбудівлях підприємств нафтогазової промисловості», – йдеться в повідомленні.

У Генштабі наголошують, що російські війська продовжують цинічно заявляти про прагнення миру, водночас свідомо атакуючи цивільні об’єкти та наражаючи на небезпеку мирне населення.

«Окупанти щодня вчиняють воєнні злочини на території України. Вони не мають строків давності. Їх фіксують, документують і передають у відповідні міжнародні інституції. Покарання невідворотне», – зазначили військові.

Про ситуацію на фронті

За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби зафіксовано 209 бойових зіткнень.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося 26 атак загарбників. Наші захисники відбивали штурмові дії противника в районах Степової Новоселівки, Загризового та в напрямках Петропавлівки, Піщаного, Нової Кругляківки, Богуславки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 32 рази. Намагався вклинитися в нашу оборону в районах населених пунктів Надія, Колодязі, Мирне, Ямполівка та в бік Новосергіївки, Нового, Ольгівки, Дронівки, Григорівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 68 штурмів.

Втрати ворога на ранок 28 березня 2025 року

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили 27 районів зосередження особового складу, вісім артилерійських систем, чотири засоби протиповітряної оборони та два пункти управління БпЛА противника.

Загалом за минулу добу втрати російських загарбників становили 1860 осіб.

Також українські воїни знешкодили: