Чем окончились воздушные бои в ночь на 9 марта
Как сообщает Воздушное командование «Юг», за прошедшие сутки, 8 марта 2025 года, российские оккупационные войска атаковали двумя баллистическими ракетами «Искандер-М» Николаевщину и Херсонщину соответственно.
Также враг атаковал Одесщину противорадиолокационной ракетой Х-31П, потерявшей боевую способность над морем. Пуск осуществлен российским истребителем Су-30 из акватории Черного моря.
За прошедшие сутки на южном направлении уничтожены ударный беспилотник (БпЛА) «Shahed», два разведывательных БпЛА «Supercam» и два ударных дрона «Ланцет».
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В целом, как сообщают Воздушные силы, в ночь на 9 марта 2025 года противник атаковал 119 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов.
По состоянию на 9:00 часов утра 9 марта Силы обороны Украины сбили 73 БпЛА разных типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской, Запорожской и Николаевской областях. Еще 37 вражеских беспилотников-имитаторов локационно потеряны.
В результате вражеской атаки пострадали Донетчина, Харьковщина, Полтавщина, Черкасщина, Сумщина и Запорожье.
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путин начал масштабное наступление на Курщине
По информации Генштаба ВСУ, всего за прошедшие сутки зафиксировано 167 боевых столкновений.
Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных и 83 авиационных удара, применил три ракеты и сбросил 103 управляемых авиабомбы. Кроме того, совершил более 6200 обстрелов, из них 217 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3229 дронов-камикадзе.
В частности, агрессор наносил авиаудары в районах населенных пунктов Довжик, Казачья Лопань Харьковской области; Леонтовичи, Воскресенка, Новополье Донецкой области; Гуляйполе, Железнодорожное, Новояковловка, Павловка, Степное Запорожской области и Казачье Херсонской области.
А по данным Forbes, путин начал масштабное наступление на Курщине в момент, когда США перестали делиться с ВСУ разведданными.
Сообщается, что РФ активно разрушает мосты и массово атакует БпЛА короткие участки дорог, пытаясь вытеснить нашу оборону.
За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 18 районов сосредоточения личного состава и техники, два артиллерийских средства, а также два пункта управления БпЛА российских захватчиков.
В общей сложности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1180 человек. Также украинские воины обезвредили:
- 6 танков;
- 14 боевых бронированных машин;
- 58 артиллерийских систем;
- три РСЗО;
- два средства ПВО;
- 190 БпЛА оперативно-тактического уровня;
- 142 автомобиля;
- 1 единицу специальной техники оккупантов.
Общие боевые потери противника с начала полномасштабного вторжения по сегодняшний день ориентировано таковы:
Что пишут на Западе о войне в Украине
Когда рухнет украинский фронт?
Очередным одиозным и циничным заявлением отличился миллиардер-трампист Илон Маск. По его словам, весь украинский фронт рухнет, если он отключит свои системы Starlink.
«Мне надоела многолетняя бойня, которую Украина неизбежно проиграет», — написал сегодня Маск в принадлежащей ему соцсети X.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что США не намекали на отключение Starlink, однако Украина должна быть к этому готова. А министр обороны Рустем Умеров заверил, что альтернатива спутниковым системам в Украине уже есть.
В то же время издание FT опубликовало материал, в котором говорится, что Европа ведет переговоры с четырьмя спутниковыми компаниями по альтернативе Starlink для Украины.
Украина может получать спутниковые данные в обход блокировки
Украина может получать данные со спутников Maxar Technologies в обход блокировки США, пишет Financial Times.
По данным издания, глава отделения компании Андерс Линдер заявил, что любой из коммерческих клиентов организации, являющийся партнером и союзником США, может использовать данные, которые покупает у Maxar Technologies, на свое усмотрение, что включает и обмен данными с союзниками, например, с Украиной.
Ранее, 7 марта, в компании заявили, что по приказу Белого дома отключили доступ Украине к своим спутниковым снимкам.
Украина получила на вооружение румынские ЗРК
В то же время, как пишет Defense Express, Украина получила на вооружение румынские ЗРК CA-95, являющиеся копией советского ЗРК типа «Стрела-1».
Пока неизвестно, сколько единиц данной техники получила Украина. В Румынии же на вооружении 48 таких комплексов.
Ранее о поставках этой техники не сообщалось, поэтому это первый зафиксированный факт их использования на территории Украины.
ЗРК имеет возможность запуска 4 ракет класса «земля-воздух». Комплекс может работать в целях на высоте от 50 до 3500 м и на расстоянии от 800 до 4200 м.
Франция обещает Украине существенную военную помощь
А Франция предоставит Украине военную помощь на сумму 195 миллионов евро, финансируемую за счет процентов от замороженных российских активов.
Как сообщил министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню, Украина получит:
- 155-мм артиллерийские снаряды;
- авиационные бомбы AASM, совместимые с истребителями Mirage 2000;
- легкие танки AMX-10RC;
- бронетранспортеры VAB.
Франция также ускорит поставки ранее используемой поставки бронетехники. Для достижения этих целей правительство страны расширит сотрудничество с оборонными компаниями Thales и EOS.