Чем окончились воздушные бои в ночь на 9 марта

Как сообщает Воздушное командование «Юг», за прошедшие сутки, 8 марта 2025 года, российские оккупационные войска атаковали двумя баллистическими ракетами «Искандер-М» Николаевщину и Херсонщину соответственно.

Также враг атаковал Одесщину противорадиолокационной ракетой Х-31П, потерявшей боевую способность над морем. Пуск осуществлен российским истребителем Су-30 из акватории Черного моря.

За прошедшие сутки на южном направлении уничтожены ударный беспилотник (БпЛА) «Shahed», два разведывательных БпЛА «Supercam» и два ударных дрона «Ланцет».

В целом, как сообщают Воздушные силы, в ночь на 9 марта 2025 года противник атаковал 119 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов.

По состоянию на 9:00 часов утра 9 марта Силы обороны Украины сбили 73 БпЛА разных типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской, Запорожской и Николаевской областях. Еще 37 вражеских беспилотников-имитаторов локационно потеряны.

В результате вражеской атаки пострадали Донетчина, Харьковщина, Полтавщина, Черкасщина, Сумщина и Запорожье.

путин начал масштабное наступление на Курщине

По информации Генштаба ВСУ, всего за прошедшие сутки зафиксировано 167 боевых столкновений.

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных и 83 авиационных удара, применил три ракеты и сбросил 103 управляемых авиабомбы. Кроме того, совершил более 6200 обстрелов, из них 217 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3229 дронов-камикадзе.

В частности, агрессор наносил авиаудары в районах населенных пунктов Довжик, Казачья Лопань Харьковской области; Леонтовичи, Воскресенка, Новополье Донецкой области; Гуляйполе, Железнодорожное, Новояковловка, Павловка, Степное Запорожской области и Казачье Херсонской области.

А по данным Forbes, путин начал масштабное наступление на Курщине в момент, когда США перестали делиться с ВСУ разведданными.

Сообщается, что РФ активно разрушает мосты и массово атакует БпЛА короткие участки дорог, пытаясь вытеснить нашу оборону.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 18 районов сосредоточения личного состава и техники, два артиллерийских средства, а также два пункта управления БпЛА российских захватчиков.

В общей сложности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1180 человек. Также украинские воины обезвредили:

6 танков;

14 боевых бронированных машин;

58 артиллерийских систем;

три РСЗО;

два средства ПВО;

190 БпЛА оперативно-тактического уровня;

142 автомобиля;

1 единицу специальной техники оккупантов.

Общие боевые потери противника с начала полномасштабного вторжения по сегодняшний день ориентировано таковы:

Что пишут на Западе о войне в Украине

Когда рухнет украинский фронт?

Очередным одиозным и циничным заявлением отличился миллиардер-трампист Илон Маск. По его словам, весь украинский фронт рухнет, если он отключит свои системы Starlink.

«Мне надоела многолетняя бойня, которую Украина неизбежно проиграет», — написал сегодня Маск в принадлежащей ему соцсети X.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что США не намекали на отключение Starlink, однако Украина должна быть к этому готова. А министр обороны Рустем Умеров заверил, что альтернатива спутниковым системам в Украине уже есть.

В то же время издание FT опубликовало материал, в котором говорится, что Европа ведет переговоры с четырьмя спутниковыми компаниями по альтернативе Starlink для Украины.

Украина может получать спутниковые данные в обход блокировки

Украина может получать данные со спутников Maxar Technologies в обход блокировки США, пишет Financial Times.

По данным издания, глава отделения компании Андерс Линдер заявил, что любой из коммерческих клиентов организации, являющийся партнером и союзником США, может использовать данные, которые покупает у Maxar Technologies, на свое усмотрение, что включает и обмен данными с союзниками, например, с Украиной.

Ранее, 7 марта, в компании заявили, что по приказу Белого дома отключили доступ Украине к своим спутниковым снимкам.

Украина получила на вооружение румынские ЗРК

В то же время, как пишет Defense Express, Украина получила на вооружение румынские ЗРК CA-95, являющиеся копией советского ЗРК типа «Стрела-1».

Пока неизвестно, сколько единиц данной техники получила Украина. В Румынии же на вооружении 48 таких комплексов.

Ранее о поставках этой техники не сообщалось, поэтому это первый зафиксированный факт их использования на территории Украины.

ЗРК имеет возможность запуска 4 ракет класса «земля-воздух». Комплекс может работать в целях на высоте от 50 до 3500 м и на расстоянии от 800 до 4200 м.

Франция обещает Украине существенную военную помощь

А Франция предоставит Украине военную помощь на сумму 195 миллионов евро, финансируемую за счет процентов от замороженных российских активов.

Как сообщил министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню, Украина получит:

155-мм артиллерийские снаряды;

авиационные бомбы AASM, совместимые с истребителями Mirage 2000;

легкие танки AMX-10RC;

бронетранспортеры VAB.

Франция также ускорит поставки ранее используемой поставки бронетехники. Для достижения этих целей правительство страны расширит сотрудничество с оборонными компаниями Thales и EOS.