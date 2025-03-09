Чим закінчилися повітряні бої в ніч проти 9 березня

Як повідомляє Повітряне командування «Південь», минулої доби, 8 березня 2025 року, російські окупаційні війська атакували двома балістичними ракетами «Іскандер-М» Миколаївщину та Херсонщину відповідно.

Також ворог атакував Одещину протирадіолокаційною ракетою Х-31П, яка втратила бойову здатність над морем. Пуск здійснено російським винищувачем Су-30 із акваторії Чорного моря.

За минулу добу на південному напрямку знищено ударний безпілотник (БпЛА) «Shahed», два розвідувальні БпЛА «Supercam» і два ударні дрони «Ланцет».

Загалом, як повідомляють Повітряні сили, у ніч на 9 березня 2025 року противник атакував 119 ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів.

Станом на 9:00 ранку 9 березня Сили оборони України збили 73 БпЛА різних типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Запорізькій та Миколаївській областях. Ще 37 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачено.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Донеччина, Харківщина, Полтавщина, Черкащина, Сумщина та Запоріжжя.

путін розпочав масштабний наступ на Курщині

За інформацією Генштабу ЗСУ, за минулу добу зафіксовано 167 бойових зіткнень.

Противник завдав за позиціями українських підрозділів та населених пунктів три ракетні та 83 авіаційні удари, застосував три ракети та скинув 103 керовані авіабомби. Крім того, здійснив понад 6200 обстрілів, з них 217 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3229 дронів-камікадзе.

Агресор наносив авіаудари в районах населених пунктів Довжик, Козача Лопань Харківської області; Леонтовичі, Воскресенка, Новопілля Донецької області; Гуляйполе, Залізничне, Новояковлівка, Павлівка, Степове Запорізької області та Козаче Херсонської області.

А за даними Forbes, путін почав масштабний наступ на Курщині в момент, коли США перестали ділитися з ЗСУ розвідданими.

Повідомляється, що РФ активно руйнує мости і масово атакує БпЛА короткі ділянки доріг, намагаючись витіснити нашу оборону.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили 18 районів зосередження особового складу та техніки, два артилерійські засоби, а також два пункти управління БпЛА російських загарбників.

Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1180 осіб. Також українські воїни знешкодили:

6 танків;

14 бойових броньованих машин;

58 артилерійських систем;

три РСЗВ;

два засоби ППО;

190 БпЛА оперативно-тактичного рівня;

142 автомобілі;

1 одиницю спеціальної техніки окупантів.

Загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення до сьогоднішнього дня ориентировано такі:

Що пишуть на Заході про війну в Україні

Коли впаде український фронт?

Черговою одіозною та цинічною заявою відзначився мільярдер-трампіст Ілон Маск. За його словами, весь український фронт звалиться, якщо він відключить свої системи Starlink.

«Мені набридла багаторічна бійня, яку Україна неминуче програє», – написав сьогодні Маск у соцмережі X, що належить йому.

Раніше український президент Володимир Зеленський повідомив, що США не натякали на відключення Starlink, проте Україна має бути до цього готова. А міністр оборони Рустем Умеров запевнив, що альтернатива супутниковим системам в Україні вже є.

В той же час видання FT опублікувало матеріал, у якому йдеться про те, що Європа веде переговори з чотирма супутниковими компаніями щодо альтернативи Starlink для України.

Україна може отримувати супутникові дані в обхід блокування

Україна може отримувати дані із супутників Maxar Technologies в обхід блокування США, пише Financial Times.

За даними видання, голова відділення компанії Андерс Ліндер заявив, що будь-який із комерційних клієнтів організації, який є партнером і союзником США, може використовувати дані, які купує у Maxar Technologies, на власний розсуд, що включає й обмін даними з союзниками, наприклад, з Україною.

Раніше, 7 березня, у компанії заявили, що за наказом Білого дому відключили доступ України до своїх супутникових знімків.

Україна отримала на озброєння румунські ЗРК

Водночас, як пише Defense Express, Україна отримала на озброєння румунські ЗРК CA-95, які є копією радянського ЗРК типу «Стріла-1».

Поки невідомо скільки одиниць даної техніки отримала Україна. У Румунії ж на озброєнні 48 таких комплексів.

Раніше про постачання цієї техніки не повідомлялося, тому це перший зафіксований факт їх використання на території України.

ЗРК має можливість запуску 4 ракет класу «земля-повітря». Комплекс може працювати з метою на висоті від 50 до 3500 м та на відстані від 800 до 4200 м.

Франція обіцяє Україні суттєву військову допомогу

А Франція надасть Україні військову допомогу на суму 195 мільйонів євро, що фінансується за рахунок відсотків від заморожених російських активів.

Як повідомив міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню, Україна отримає:

155-мм артилерійські снаряди;

авіаційні бомби AASM, сумісні з винищувачами Mirage 2000;

легкі танки AMX-10RC;

бронетранспортери VAB.

Франція також прискорить постачання бронетехніки, що раніше використовувалася. Для досягнення цих цілей уряд країни розширить співпрацю з оборонними компаніями Thales та EOS.