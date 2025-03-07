В результате российского массированного обстрела в ночь на пятницу, 7 марта, повреждены производственные мощности, обеспечивающие добычу газа в Украине. Об этом говорится в сообщении Группы Нафтогаз.

Сейчас продолжается ликвидация последствий обстрела, пострадавших нет.

«Группа Нафтогаз принимает все необходимые меры для восстановления работы мощностей, которые были атакованы врагом. Мы делаем и будем делать все возможное, чтобы страна была с газом», — заявил руководитель Нафтогаза Роман Чумак.

Компания отмечает, что это уже 17 комбинированная атака на объекты газотранспортной инфраструктуры с начала полномасштабного вторжения РФ.

Что известно о ракетной атаке 7 марта

В ночь на 7 марта россияне подняли в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС, запустили по Украине ракеты с этих самолетов, Калибры с моря, баллистические ракеты, а также десятки дронов. Это самая массированная атака РФ по энергетике за последние недели, происходящая на фоне давления США на Украину для переговоров с Россией.

По данным мониторов, атака Калибрами продолжалась примерно до 4:30, затем по Украине продолжали лететь запущенные с Ту-95 ракеты.

Взрывы слышали от востока до запада Украины, от Харькова до Тернопольской и Ивано-Франковской областей.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко подтвердил, что целью массированного ракетно-дронового удара снова стала энергетическая и газовая инфраструктура в разных регионах. Он дал понять, что в результате атаки есть последствия, над их ликвидацией уже начали работать спасатели и энергетики.

В Одесской области в Подольском районе, в результате падения обломков одной из крылатых ракет, возникло возгорание частного одноэтажного жилого дома, еще четыре дома повреждены, сообщил руководитель ОВА Олег Кипер. Спасатели ГСЧС оперативно ликвидировали пожар. На месте работают все соответствующие службы. Информация о пострадавших не поступала.

Британия продолжит делиться разведданными с Украиной

Великобритания продолжит поставлять Украине разведданные после прекращения поставок от США, хотя эти возможности будут более ограничены. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на свои источники.

Сообщается, что Великобритания также продолжит поставлять Украине свой анализ необработанных данных, хотя в соответствии с практикой разведки она не будет передавать информацию США, полученную в рамках соглашений об обмене между двумя странами.

«Они не столь далеко идущи, как возможности США, не в том же масштабе и не способны занять их место», – сказал источник издания. В то же время они позволят Украине обеспечить раннее предупреждение о нападении и определенный потенциал глубокого удара по России.

Разведданные, собранные со спутников, наземных станций, самолетов-разведчиков и даже тайно развернутых наземных войск, собираются и передаются Украине вместе с материалами из открытых источников, чтобы обеспечить возможность нанесения разрушительных глубоких ракетных и беспилотных ударов по России.

О ситуации на фронте

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 146 боевых столкновений.

В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отбили 32 атаки россиян.

На Лиманском направлении враг атаковал 16 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи Ивановки, Балки Журавки, Ямполовки и в направлении Григорьевки.

На Северском направлении враг один раз атаковал позиции наших защитников в районе населенного пункта Белогоровка.

На Краматорском направлении зафиксировано 13 боестолкновений в районе населенного пункта Часов Яр и в направлении Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил 33 атаки неподалеку Дилиевки, Крымского, Озаряновки, Леонидовки и Торецка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 19 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Луч, Даченское, Котлино, Надиевка, Улаклы и Андреевка.

Потери врага на утро 7 марта 2025

За минувшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 17 районов сосредоточения личного состава и техники и одно средство РЭБ оккупантов.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1150 человек.



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