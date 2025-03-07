Унаслідок російського масованого обстрілу в ніч на п’ятницю, 7 березня, пошкоджено виробничі потужності, що забезпечують видобуток газу в Україні. Про це йдеться в повідомленні Групи Нафтогаз.

Наразі триває ліквідація наслідків обстрілу, постраждалих немає.

«Група Нафтогаз вживає всіх необхідних заходів для відновлення роботи потужностей, які були атаковані ворогом. Ми робимо і будемо робити все можливе, щоб країна була з газом», – заявив керівник Нафтогазу Роман Чумак.

Компанія зазначає, що це вже 17 комбінована атака на об’єкти газотранспортної інфраструктури з початку повномасштабного вторгнення РФ.

У ніч на 7 березня росіяни підняли в небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, запустили по Україні ракети з цих літаків, Калібри з моря, балістичні ракети, а також десятки дронів. Це наймасованіша атака РФ по енергетиці за останні тижні, що відбувається на тлі тиску США на Україну для переговорів з Росією.

Що відомо про ракетну атаку 7 березня

У ніч на 7 березня росіяни підняли в небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, запустили по Україні ракети з цих літаків, Калібри з моря, балістичні ракети, а також десятки дронів. Це наймасованіша атака РФ по енергетиці за останні тижні, що відбувається на тлі тиску США на Україну для переговорів з Росією.

За даними моніторів, атака Калібрами тривала приблизно до 4:30, потім по Україні продовжували летіти запущені з Ту-95 ракети.

Вибухи чули від сходу до заходу України, від Харкова до Тернопільської та Івано-Франківської областей.

Міністр енергетики України Герман Галущенко підтвердив, що метою масованого ракетно-дронового удару знову стала енергетична та газова інфраструктура в різних регіонах. Він дав зрозуміти, що внаслідок атаки є наслідки, над їх ліквідацією вже почали працювати рятувальники та енергетики.

В Одеській області в Подільському районі, внаслідок падіння уламків однієї з крилатих ракет, виникло загоряння приватного одноповерхового житлового будинку, ще чотири будинки пошкоджено, повідомив керівник ОВА Олег Кіпер. Рятувальники ДСНС оперативно ліквідували пожежу. На місці працюють усі відповідні служби. Інформація про постраждалих не надходила.

Британія продовжить ділитися розвідданими з Україною

Велика Британія продовжить постачати Україні розвіддані після припинення поставок від США, хоча ці можливості будуть більш обмежені. Про це пише The Guardian з посиланням на свої джерела.

Повідомляється, що Велика Британія також продовжить постачати Україні свій аналіз необроблених даних, хоча, згідно з практикою розвідки, вона не передаватиме інформацію США, отриману в рамках угод про обмін між двома країнами.

«Вони не настільки далекосяжні, як можливості США, не в тому ж масштабі і не здатні зайняти їхнє місце», – сказало джерело видання. Водночас вони дозволять Україні забезпечити раннє попередження про напад і певний потенціал глибокого удару по Росії.

Розвіддані, зібрані із супутників, наземних станцій, літаків-розвідників і навіть таємно розгорнутих наземних військ, збирають і передають Україні разом із матеріалами з відкритих джерел, щоб забезпечити можливість нанесення руйнівних глибоких ракетних і безпілотних ударів по Росії.

Про ситуацію на фронті

За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби зафіксовано 146 бойових зіткнень.

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 32 атаки росіян.

На Лиманському напрямку ворог атакував 16 разів. Намагався просунутися вперед поблизу Іванівки, Балки Журавки, Ямполівки та в напрямку Григорівки.

На Сіверському напрямку ворог один раз атакував позиції наших захисників у районі населеного пункту Білогорівка.

На Краматорському напрямку зафіксовано 13 бойових зіткнень у районі населеного пункту Часів Яр та в напрямку Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 33 атаки неподалік Діліївки, Кримського, Озарянівки, Леонідівки та Торецька.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 19 штурмових і наступальних дій агресора в районах населених пунктів Луч, Даченське, Котлине, Надіївка, Улакли й Андріївка.

Втрати ворога на ранок 7 березня 2025 року

За минулу добу авіація та ракетні війська й артилерія Сил оборони вразили 17 районів зосередження особового складу й техніки та один засіб РЕБ окупантів.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників становили 1150 осіб.



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