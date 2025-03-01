Инцидент в Белом доме: реакция республиканцев

«Зеленский должен извиниться за то, что превратил переговоры в фиаско». Такое заявление в эксклюзивном интервью CNN сделал госсекретарь США Рубио. Он призвал Зеленского «извиниться за то, что превратил эти переговоры в Белом доме в фиаско для себя».

Кроме того, Рубио объяснил, почему Трамп осторожен с путиным. По его словам, президент США избегает по отношению к российскому диктатору риторики, которая могла бы оскорбить главу Кремля потому, что Трамп якобы не желает, чтобы публичные «нападки» навредили переговорному процессу возможного прекращения российско-украинской войны.

Ранее Зеленский, отвечая на вопрос Fox News об извинениях, просить прощения не стал, и сказал, что «не считает, что сделал что-то плохое».

В свою очередь пресс-секретарь Трампа Кэролайн Левитт заявила, что Зеленский «фактически спровоцировал вице-президента перед камерами».

«Как сказал президент Трамп, хорошо, что камеры работали, потому что американцы и весь мир увидели, с чем Трамп и его команда имеют дело за кулисами на переговорах с украинцами», – сказала она.

Она добавила, что Трамп якобы «был в восторге» от экономического предложения для Украины и стремился только к мирному урегулированию, а украинская сторона «оказалась очень неуступчивой», поэтому администрация Трампа больше не будет «выписывать пустые чеки на далекую войну без настоящего мира».

Ранее издания The Washington Post и New York Times писали, что после конфликта в Белом доме администрация Трампа может прекратить всю дальнейшую непрямую помощь Украине, включая другие виды военного финансирования из-за «неуступчивости Зеленского в мирном процессе».

Украинцы начали сбор средств «на ядерку»

К слову, на фоне произошедшего в Белом доме сооснователя Монобанка Олега Гороховского попросили открыть сбор «на ядерку». И всего лишь за 30 минут украинцы уже успели собрать 2 млн грн.

А так выглядит карикатура The Economist на фоне последних событий

«Когда Америка прикрывает вашу спину», – гласит название.

Как объяснил свою ссору с Трампом Зеленский

Сам Зеленский объяснил, что спровоцировало спор на встрече с Трампом.

«Когда большие политики говорят, что Украина почти уничтожена, наши солдаты бегут, что они не Герои, что Украина потеряла миллионы людей, а президент диктатор – какая должна быть реакция? И дело не во мне. Реакция такая: где тогда дружба между США и Украиной?» – сказал президент.

Зеленский считает, что спор, который произошел – это плохо, но он верит, что отношения с Трампом можно спасти.

«У нас были другие разговоры, встречи в Мюнхене, и я говорил: «Пожалуйста, будьте корректны. Будьте правильнее с цифрами». Когда говорите о количестве, то каждый человек важен. Когда вы говорите о миллионах погибших, нет у нас никакого миллиона погибших. Когда вы говорите о территориях, что «возможно, какие-то территории утрачены», то это не просто территория. Это дома. Это дома людей. Никто не хочет прощать путина».

Как отреагировала Европа

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«Позиция канцлера по этому вопросу относительно четкая: он всегда говорил, что считает эту дискуссию преждевременной. Мы еще очень далеки от разрешения конфликта или мирного соглашения», – сказал представитель федерального правительства Штеффен Гебештрайт.

По его словам, после заключения соглашения для потенциального размещения миротворческого контингента важно, чтобы был мониторинг прекращения огня вдоль буферной зоны «между двумя очень вооруженными армиями»

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