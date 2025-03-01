Воздушная тревога была дана в 17:42. И почти сразу же мониторящие ситуацию Телеграм-каналы сообщили о выходе баллистики.

В 17:48 Одесса содрогнулась от мощного взрыва.

По предварительной информации, в городе есть «прилеты», очевидцы наблюдают поднимающийся над городом дым.

Сообщается, что на данный момент новых выходов пока не наблюдается, но до отбоя все же желательно пребывать в укрытии, а будучи дома, хотя бы придерживаться «правила двух стен».

«Одесская жизнь» продолжает следить за ситуацией и при появлении новых подробностей обязательно сообщит об этом. Оставайтесь с нами!

ОБНОВЛЕНО: В 18:06 был дан отбой воздушной тревоги. Официальная информация о произошедшем пока не поступала.

Предварительно, враг атаковал портовую инфраструктуру Одессы ракетой «Искандер-М». Пострадали два человека.

Напомним, вечером 28 февраля россияне ударили по Одессе дронами-камикадзе. Обломки одного из сбытых беспилотников упал на частный дом в Одесском районе. Погиб один человек, 41-летний мужчина, и еще три человека пострадали.