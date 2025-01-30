Вражеский дрон врезался в жилой дом в Сумах

В ночь на 30 января враг нанес удар по одному из 10-этажных жилых домов Сум. В результате атаки разрушены девять квартир и 12 балконов.

По данным на 9:00, результате ночного удара по многоэтажке погибли четыре человека и девять ранены, среди них — ребенок.

На месте удара продолжаются аварийно-спасательные и поисковые работы.

Всего, по данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 30 января 2025 года противник атаковал 81-м ударным БпЛА типа «Shahed» и беспилотниками-имитаторами различных типов.

По состоянию на 9.00 подтверждено сбитие 37-ми БпЛА. Еще 39 вражеских беспилотников-имитаторов — локально потеряны.

Вследствие вражеской атаки пострадали Одесская, Черниговщина, Сумщина и Полтавская области. Поражены промышленные предприятия, частные и многоквартирные дома, автотранспорт.

Дроны ударили по объектам нефтеперекачки в Брянской области

В ночь на четверг, 30 января, Брянскую область в очередной раз атаковали беспилотники. В регионе возник пожар на нефтеперекачивающей станции трубопровода «Дружба» вблизи города Новозыбков.

Об этом сообщили спикер Украинской добровольческой армии «Юг» Сергей Братчук.

«NASA Firms подтверждает удар по нефтеперекачивающей станции «Новозыбков» трубопровода «Дружба» в Брянской области. Также возле Унеча, Брянщина, горит еще газовый или нефтяной объект инфраструктуры», — написал Братчук.

Перекачивающие станции играют ключевую роль в обеспечении поставок нефти на белорусские НПЗ и транзита в Европу. Через станции ​​проходит более 33 миллионов тонн нефти в год.

О ситуации на фронте

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 158 боевых столкновений.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 43 авиационных удара, сбросив 96 КАБ, применил 2120 дронов-камикадзе.

На Покровском направлении наши защитники остановили 72 штурма в районах населенных пунктов Водяное Второе, Елизаветовка, Миролюбовка, Лисовка, Возрождение, Зверево, Котлино, Удачное, Котляровка, Андреевка, Дачное и Улаклы.

В операционной зоне на Курщине Силы обороны Украины за минувшие сутки отбили восемь атак российских захватчиков.

Потери врага на утро 30 января

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили десять районов сосредоточения личного состава и техники, одно средство ПВО, а также два других важных объекта российских захватчиков.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1270 человек.

Потери вражеской техники за сутки: