Около 4 часов утра мониторинговые каналы сообщали о движении в направлении Измаила нескольких «шахедов». Над уничтожением вражеских дронов работали наши силы ПВО. Взрывы раздавались в районе города и порта Измаил.

Как сообщил руководитель Одесской ОВА Олег Кипер, на рассвете РФ атаковала Измаильский район ударными беспилотниками, погибших и раненых нет.

В результате вражеской атаки повреждены два частных жилых дома, зерновой склад, легковые автомобили. Также пострадала районная больница: в медучреждении выбиты окна и повреждены фасад с потолком.

На месте работают все соответствующие службы. Правоохранители фиксируют последствия очередного террористического акта россиян против гражданского населения Одесской области.

Напомним, в ночь на 29 января «шахеды» атаковали припортовую инфраструктуру Измаильского района. А 28 января российские войска атаковали Одессу и Одесский район “шахедами”. В результате вражеской атаки повреждены жилые дома города, пострадали 4 человека. Повреждены несколько десятков автомобилей.