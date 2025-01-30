Ворожий дрон врізався в житловий будинок у Сумах

У ніч на 30 січня ворог завдав удару по одному з 10-поверхових житлових будинків Сум. Унаслідок атаки зруйновано дев’ять квартир і 12 балконів.

За даними на 9:00, унаслідок нічного удару по багатоповерхівці загинуло четверо людей і дев’ять поранені, серед них – дитина.

На місці удару тривають аварійно-рятувальні та пошукові роботи.

Загалом, за даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч проти 30 січня 2025 року противник атакував 81-м ударним БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Станом на 9.00 підтверджено збиття 37-ми БпЛА. Ще 39 ворожих безпілотників-імітаторів – локально втрачено.

Унаслідок ворожої атаки постраждали Одеська, Чернігівська, Сумська та Полтавська області. Уражені промислові підприємства, приватні та багатоквартирні будинки, автотранспорт.

Дрони вдарили по об’єктах нафтоперекачування в Брянській області

У ніч на четвер, 30 січня, Брянську область укотре атакували безпілотники. У регіоні виникла пожежа на нафтоперекачувальній станції трубопроводу «Дружба» поблизу міста Новозибків.

Про це повідомив речник Української добровольчої армії «Південь» Сергій Братчук.

«NASA Firms підтверджує удар по нафтоперекачувальній станції «Новозибків» трубопроводу «Дружба» в Брянській області. Також біля Унечі, Брянщина, горить ще газовий або нафтовий об’єкт інфраструктури», – написав Братчук.

Перекачувальні станції відіграють ключову роль у забезпеченні поставок нафти на білоруські НПЗ і транзиту в Європу. Через станції проходить понад 33 мільйони тонн нафти на рік.

Про ситуацію на фронті

За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби зафіксовано 158 бойових зіткнень.

Учора противник завдав по позиціях українських підрозділів і населених пунктах 43 авіаційні удари, скинувши 96 КАБ, застосував 2120 дронів-камікадзе.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 72 штурми в районах населених пунктів Водяне Друге, Єлизаветівка, Миролюбівка, Лисівка, Відродження, Звіряче, Котлине, Вдале, Котлярівка, Андріївка, Дачне та Улакли.

В операційній зоні на Курщині Сили оборони України за минулу добу відбили вісім атак російських загарбників.

Втрати ворога на ранок 30 січня

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили десять районів зосередження особового складу та техніки, один засіб ППО, а також два інші важливі об’єкти російських загарбників.

Загалом, за минулу добу втрати російських загарбників склали 1270 осіб.

Втрати ворожої техніки за добу: