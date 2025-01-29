Иран: «Ядерное оружие противоречит исламским принципам»

Иран начал активно развивать свою ядерную программу еще в 2000-х годах. Основными объектами для обогащения урана стали ядерные объекты в Натанзе и Фордо. После подписания Совместного всеобъемлющего плана действий в 2015 году Тегеран согласился ограничить уровень обогащения урана до 3,67% и сократить количество центрифуг. Однако уже в 2018 году, после выхода США из соглашения, Иран постепенно начал восстанавливать обогащение урана.

Иран активно наращивает свою программу по обогащению урана, достигая опасного уровня, близкого к необходимому для создания ядерного оружия, сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. По оценкам МАГАТЭ, для создания ядерной бомбы потенциально достаточно около 42 килограммов урана, обогащенного до высокого уровня. Гросси подчеркнул, что сейчас Иран обладает примерно 200 килограммами урана, обогащенного до 60%, что значительно превышает показатели, допустимые для мирных целей.

Ракетный комплекс «Зульфикар», который может доставлять ядерные заряды

»Раньше Иран производил около семи килограммов в месяц, теперь это более 30 или даже больше. Поэтому я думаю, что это четкий признак ускорения. Они давят на педаль газа», — сказал Рафаэль Гросси

После этого заявления западные страны назвали Тегеран опасными и необоснованными. Они отметили, что ни одна страна в мире не обогащала уран до подобного уровня, не намереваясь создавать ядерное оружие.

Зато Иран настаивает на мирном характере своей программы. Представители Тегерана заявляют о своем суверенном праве обогащать уран до любого уровня и прикрываются тем, что ядерное оружие противоречит исламским принципам. Зато в январе 2025 года Иран с Россией подписали стратегический договор на 20 лет, предусматривающий военно-политическое сотрудничество.

Россия: испытания и наращивание потенциала

По состоянию на 2022 год Россия имеет около 6300 ядерных боеголовок, что делает ее обладателем крупнейшего ядерного арсенала в мире. Из этого запаса, которые фактически готовы к запуску, примерно 1588 боеголовок, сообщает федерация американских ученых.

МБР «Ярс» на параде победы в Москве в 2018 году

Хотя с момента подписания международных договоров о прекращении ядерных испытаний в 1996 году наземные испытания были прекращены, Россия продолжает проводить симуляции и испытания ядерных носителей, в частности новейших ракетных систем «Сармат», «Кинжал» и «Посейдон».

Начиная с 2014 года, Кремль активно использует ядерные угрозы как часть своей агрессивной внешней политики, как инструмент запугивания и давления. После начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году российское руководство неоднократно заявляло о возможности применения ядерного оружия. В сентябре 2022 года Владимир Путин в своем обращении отметил, что Россия «готова использовать все средства защиты», имея в виду и ядерное оружие.

Такие угрозы были направлены не только на Украину, но и на страны НАТО, оказывающие военную помощь Киеву. Например, в июне 2023 года Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности России, прямо заявил о возможности ядерного удара в случае эскалации конфликта со стороны Запада.

Ярким примером запугивания стало и использование «Орешника». Некоторые российские чиновники намекали на возможность использования ядерного оружия, и термин «Арешник» порой ассоциировался с угрозами применения этого оружия. Но это все осталось на уровне громких заявлений.

Несмотря на агрессивную риторику, эксперты считают, что реальное применение ядерного оружия Россией будет оставаться крайним сценарием из-за катастрофических последствий для самой страны. НАТО уже неоднократно заявляло, что любой ядерный удар России повлечет за собой решительный ответ.

Северная Корея: Ядерная гонка, санкции и глобальные последствия

Одна из самых изолированных и таинственных ядерных держав мира — Северная Корея. Несмотря на международное давление, эта страна продолжает развивать свой ядерный потенциал. Северная Корея начала свою ядерную программу в середине 1980-х годов, однако наибольшее внимание она обратила после того, как осуществила первое ядерное испытание в 2006 году. С тех пор КНДР провела ряд тестирований, постоянно совершенствуя свои технологии. В 2017 году страна осуществила крупнейшее испытание, во время которого была продемонстрирована возможность создания термоядерной (водородной) бомбы, которая имела значительно большую мощность, чем предыдущие.

Ядерное оружие Северной Кореи

КНДР также активно развивает межконтинентальные баллистические ракеты, способные нести ядерные боеголовки на большие расстояния. За последние годы Северная Корея несколько раз тестировала ракеты, которые могли достигать территории США, подтверждая свою способность нанести ядерный удар на расстоянии более 10 тысяч километров.

Северокорейская ядерная программа стала источником постоянного напряжения в международных отношениях. КНДР неоднократно заявляла, что ее ядерное оружие является средством защиты от потенциальной агрессии со стороны США и их союзников, в частности Японии и Южной Кореи. В то же время такие заявления воспринимаются как прямой вызов для международного сообщества, поскольку создание и развитие ядерного оружия нарушает многочисленные международные соглашения, в частности Договор о нераспространении ядерного оружия.

В ответ на северокорейскую ядерную угрозу международное сообщество, в частности ООН, США, ЕС и другие страны, ввели многочисленные санкции, направленные на ограничение доступа Северной Кореи к технологиям и материалам, необходимым для развития ядерного оружия. Однако санкции не смогли значительно остановить ядерную программу КНДР. Северная Корея продолжает настаивать на своих правах на развитие ядерных технологий как части своей национальной безопасности.

Мнение специалистов: сила права или право силы?

Все три государства — Россия, Иран и Северная Корея — активно используют ядерное оружие как инструмент геополитического влияния, что несет серьезную угрозу международной безопасности. Политолог и кандидат философских наук Александра Решмедилова уверена, что угроза использования ядерного оружия существует до тех пор, пока нет решительных шагов, которые бы останавливали действия этих государств, ведь когда у кого-то получается нарушать порядок — другие страны наблюдают отсутствие реакций и делают свои выводы.

— Надо напомнить, что когда проходили мировые саммиты в Хиросиме в Японии, разговор был о том, чтобы не допускать подобных исторических случаев. И все страны поддерживали эти действия, но чем более агрессивно себя ведут такие страны, как Российская Федерация, Иран, тем больше это наталкивает на размышления об активизации противодействия, скажем, со стороны других стран. То есть здесь надо относиться к заявлениям Гросси очень сосредоточенно, очень внимательно. И не допускать мировой эскалации, потому что пострадают все. И давайте так, с официальной констатацией проявления ядерных программ, другие страны могут тоже захотеть подобного, поэтому здесь все оглядываются и смотрят, насколько те или иные агрессивные действия могут быть восприняты или нет. Поэтому именно для этого должны быть мировые жандармы, мировые страны-гиганты и гаранты, которые будут стоять на позиции нераспространения ядерного оружия.

Что касается действий международных организаций, то раньше они были достаточно действенными, говорит Александра Решмедилова, однако сейчас сама система международного права переживает времена трансформации.

— Что касается международного агентства МАГАТЭ, оно может кому-то нравиться или не нравиться, критики очень много, но альтернативы пока нет. И поэтому использовать эту часть международной составляющей безопасности надо. И дорабатывать, убирать определенные недостатки, которые выявляются в процессе реализации. Но искать более эффективные пути. Здесь вопрос в том, что вообще все международное право стоит под огромным вопросом, насколько оно будет сохранено в том виде, как есть, или претерпит серьезные новые изменения и трансформации. Но здесь каждая страна определяет за собой, как она будет действовать. Все-таки, что будет доминировать — сила права или право силы? И вот сегодня эта дилемма является едва ли не ключевой.

Поэтому можно сделать вывод, что бряцание ядерным оружием не прекратится, пока страны-гиганты не придут к согласию и не внедрят новые международные правила, которые соответствуют современным вызовам. А вот в это время именно на Украине может быть отработан или международный рычаг, который будет эффективными, или его определенная недейственность, заключает эксперт.

Читайте также: