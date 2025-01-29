Последствия воздушной атаки по Украине

В ночь на 29 января противник атаковал 57-ю ударными БпЛА типа «Shahed» и беспилотниками-имитаторами различных типов, а также баллистической ракетой «Искандер-М».

По предварительным данным Воздушных сил, по состоянию на 9.30 подтверждено сбитие 29-ти «шахедов». 14 вражеских беспилотников-имитаторов — локально потеряны.

Вследствие вражеской атаки пострадали Николаевская, Одесская, Харьковская, Киевская и Сумская области.

В Одесской области под ударом российских дронов находилась Измаильский район Одесской области. Целью россиян была припортовая инфраструктура. К счастью, погибших и пострадавших нет, сообщил руководитель Одесской ОВА Олег Кипер.

По Николаеву враг ударил баллистической ракетой. Погибли две женщины — работницы частного предприятия. В результате обстрела частично разрушено здание цеха и повреждено админздание, сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

В России пылает очередная нефтебаза

В ночь на 29 января беспилотники атаковали нефтебазу в городе Кстово Нижегородской области России.

«Беспилотники атаковали Нижегородскую область. По предварительным данным, под удар попала нефтебаза в Кстово, сообщают очевидцы. Там начался пожар», — говорится в сообщении российского издания Astra.

О ситуации на фронте

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки состоялось 193 боевых столкновения.

Враг 20 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении в районах населенных пунктов Крымское, Дилиевка, Дачное, Торецк и Щербиновка.

На Покровском направлении 88 атак отражено нашими защитниками. Враг пытался продвинуться неподалеку населенных пунктов Водяное Второе, Миролюбовка, Елизаветовка, Луч, Сухой Яр, Лисовка, Зеленое, Возрождение, Шевченко, Покровск, Сергеевка, Удачное, Надиевка, Успеновка, Нововасильевка, Новоалександровка, Алексеевка, Муравка, Дачное, Богдановка, Курахово и Улаклы.

Российские оккупационные войска захватили поселок Великая Новоселка Волновахского района Донецкой области. Об этом сообщили аналитики проекта DeepState.

«Враг оккупировал Великую Новоселку», — говорится в сообщении.

Кроме того, по данным экспертов DeepState, агрессор продвинулся возле Песчаного, Надеждинки, Андреевки и Барановки.

Потери врага на утро 29 января 2025

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли один удар по складу боеприпасов, семь — по районам сосредоточения личного состава и военной техники, два удара по пунктам управления и два — по артиллерийским системам противника.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1670 человек.

Потери вражеской техники: