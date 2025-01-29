Наслідки повітряної атаки по Україні

У ніч на 29 січня противник атакував 57-ма ударними БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками-імітаторами різних типів, а також балістичною ракетою «Іскандер-М».

За попередніми даними Повітряних сил, станом на 9.30 підтверджено збиття 29-ти «шахедів». 14 ворожих безпілотників-імітаторів – локально втрачено.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Миколаївська, Одеська, Харківська, Київська та Сумська області.

В Одеській області під ударом російських дронів перебувала Ізмаїльський район Одеської області. Метою росіян була припортова інфраструктура. На щастя, загиблих і постраждалих немає, повідомив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер.

По Миколаєву ворог вдарив балістичною ракетою. Загинули дві жінки – працівниці приватного підприємства. Унаслідок обстрілу частково зруйновано будівлю цеху та пошкоджено адмінбудівлю, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

У Росії палає чергова нафтобаза

У ніч на 29 січня безпілотники атакували нафтобазу в місті Кстово Нижегородської області Росії.

«Безпілотники атакували Нижегородську область. За попередніми даними, під удар потрапила нафтобаза в Кстово, повідомляють очевидці. Там почалася пожежа», – ідеться в повідомленні російського видання Astra.

Про ситуацію на фронті

За даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу відбулося 193 бойових зіткнення.

Ворог 20 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку в районах населених пунктів Кримське, Діліївка, Дачне, Торецьк і Щербинівка.

На Покровському напрямку 88 атак відбито нашими захисниками. Ворог намагався просунутися неподалік населених пунктів Водяне Друге, Миролюбівка, Єлизаветівка, Промінь, Сухий Яр, Лисівка, Зелене, Відродження, Шевченко, Покровськ, Сергіївка, Вдале, Надіївка, Успенівка, Нововасилівка, Новоолександрівка, Олексіївка, Муравка, Дачне, Богданівка, Курахове та Улакли.

Російські окупаційні війська захопили селище Велика Новосілка Волноваського району Донецької області. Про це повідомили аналітики проекту DeepState.

«Ворог окупував Велику Новосілку», – ідеться в повідомленні.

Крім того, за даними експертів DeepState, агресор просунувся біля Піщаного, Надеждинки, Андріївки та Баранівки.

Втрати ворога на ранок 29 січня 2025 року

Минулої доби ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали одного удару по складу боєприпасів, сім – по районах зосередження особового складу та військової техніки, два удари по пунктах управління та два – по артилерійських системах противника.

Загалом, за минулу добу втрати російських загарбників склали 1670 осіб.

Втрати ворожої техніки: