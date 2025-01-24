В России заявили о массовой атаке

В ночь на 24 января Минобороны рф сообщило об атаке более 120 украинских беспилотников. Атаки произошли в 10 областях россии, включая москву и оккупированном Крыму.

Мэр москвы Собянин утверждает, что в городском округе Коломна, Раменском городском округе и Подольске были «уничтожены» дроны, которые «направлялись на Москву».

По состоянию на утро известно, что в Брянске очередной удар был нанесен по заводу электроники «Крайний Эл».

В Рязани беспилотники атаковали НПЗ и Ново-Рязанскую ТЭЦ. Местные жители насчитали сразу около 10 «хлопков” в районе НПЗ, входящего в состав «Роснефти». Городские власти, по традиции, сообщают, что «все сбили».

Тем временем нефтебаза и ТЭЦ пылают, о чем свидетельствуют многочисленные видео в соцсетях.

Российский паблик Mash отметил, что атаковали Рязань украинские дроны-камикадзе большой дальности «Лютый», которые могут преодолевать расстояние в более 1000 километров.

Россияне ударили по жилым домам Киевщины

В результате ночной атаки вражеских БПЛА на Киевщину три человека погибли.

Мужчину и жену убили россияне в Броварах — их тела обнаружили при разборе завалов дома.

Еще один погибший — 36-летний мужчина в Глевахе, где обломки дрона попали в 10-этажный жилой дом. Произошел пожар и разрушение на 6-7 этажах. Эвакуировано 150 жителей.

Сейчас вблизи с поврежденной многоэтажкой в школе работает пункт несокрушимости для жителей.

По данным Воздушных сил Украины, в ночь на 24 января 2025 года противник атаковал 58-ю ударными БпЛА,

По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 25-тибеспилотников. Еще 27 — локально потеряны.

«К сожалению, в результате вражеского удара на Киевщине и Черниговщине пострадали люди, есть погибшие… Поражены многоквартирные и частные дома, автомобили. Специальные службы ликвидируют последствия, пострадавшим оказывается помощь», — говорится в сообщении.

Краткая сводка с фронта

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 125 боевых столкновений.

15 атак совершил враг на Торецком направлении в районах населенных пунктов Дилиевка, Крымское, Щербиновка и Торецк.

На Покровском направлении наши защитники остановили 63 штурма агрессора вблизи населенных пунктов Водяное Второе, Миролюбовка, Мирноград, Луч, Лысовка, Возрождение, Успеновка, Андреевка, Шевченко, Дачное, Улаклы и Янтарное.

Силы обороны отбили семь вражеских атак на Новопавловском направлении. Оккупанты пытались продвинуться вперед вблизи Новодаровки, Константинополя и Большой Новоселки.

На Курском направлении произошло 13 боестолкновений, враг нанес 29 авиационных ударов, применив 46 управляемых авиабомб.

Потери врага на утро 24 января 2025 года

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 19 районов сосредоточения личного состава, вооружения, военной техники и две артиллерийские системы противника.

В целом, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1500 человек.

Потери вражеской техники за сутки: