Війна в Україні, 878 день: вночі росіяни атакували ракетами та «шахедами» 5 областей

Ворог атакував Одеську область протирадіолокаційною ракетою

За інформацією повітряного командування «Південь», минулої доби, 19 липня 2024 року, протиповітряною обороною півдня України знищено одного розвідувального безпілотника (БпЛА) «ZALA» та трьох ударних БпЛА «Ланцет».

А вдень 19 липны рашисти завдали удару по Миколаєву двома керованими авіаційними ракетами Х-59, а пізно ввечері атакували Одеську область протирадіолокаційною ракетою Х-31ПД.

Нічна атака: під удар росіян потрапили 5 областей

Також у повітряних силах повідомляють, що в ніч на 20 липня 2024 року противник завдав удару 3 балістичними ракетами наземного базування «Іскандер-М», однією крилатою ракетою «Іскандер-К», 16-ма ударними БпЛА типу «Shahed» і застосував один БпЛА невстановленого типу.

Загалом ворог атакував Харківщину, Полтавщину, Сумщину, Чернігівщину та Київщину.

Внаслідок протиповітряного бою підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони України, зенітних ракетних військ та радіоелектронної боротьби Повітряних Сил збили 13 повітряних цілей:

12 ударних БпЛА «Shahed – 131/136»;

1 БпЛА невстановленого типу.

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У Харківській області під удар рашистів потрапила залізниця

Як повідомляє «Укрзалізниця», поранення отримали четверо залізничників, було пошкоджено будівлі, рухомий склад, контактну мережу на виїзді з Харкова.

Внаслідок ударів затрималися потяги сполученням Київ-Харків, але рух вже відновили.

«Залізничники зібрали всю інформацію про пересадки пасажирів: традиційно – виконаємо завдання та довеземо кожного, у т.ч. з пересадками на міжнародний рейс до Хелма. Частину пасажирів чекатимуть їх поїзди, частину для швидкості та зручності – відвеземо резервними мікроавтобусами», – повідомили у компанії.

На Полтавщині горіла громадянська інфраструктура

А у Мирноградському районі Полтавської області внаслідок нічного обстрілу було пошкоджено цивільну інфраструктуру, виникла пожежа, яку вже загасили рятувальники, повідомив голова Полтавської ОВА Філіп Пронін.

За його словами, у Полтавському районі без електрики залишилися 16 населених пунктів (майже 3,8 тисяч абонентів), а ще 700 споживачів – без водопостачання.

У Миколаєві троє загиблих та 24 поранених

А голова Миколаївської ОВ Віталій Кім повідомляє, що в результаті ракетної атаки по Миколаєву ввечері 19 липня поранено 24 особи.

Серед постраждалих четверо дітей. Дев’ятьом дорослим та двом дітям надали медичну допомогу амбулаторно, зараз у лікарнях перебувають двоє дорослих та двоє дітей.

Загинули троє людей: 13-річна дитина та дві жінки 53 та 63 років.

Вибуховою хвилею пошкоджено 9 багатоквартирних будинків, заклад дошкільної освіти та приватні автомобілі.

Про ситуацію на фронті та втрати ворога

За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби зафіксовано 135 бойових зіткнень. Напередодні противник завдав за позиціями українських підрозділів та населених пунктів чотири ракетні удари із застосуванням семи ракет, а також 77 авіаударів, скинувши 106 керованих авіабомб (КАБ). Окрім цього, здійснив понад 4500 обстрілів, з них 151 – із реактивних систем залпового вогню.

Авіація та ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також вразили одну станцію РЕБ, одну ЗРК «Оса» та вертолітний майданчик.

Минулої доби ЗСУ знищили російський літак Су-25 і ще 990 окупантів.

Загалом, за даними Генштабу, втрати ворога такі: