Новости Одессы и Одесской области

Ракетная атака по Одессе 31 октября: что известно о последствиях (обновляется)

Вечером в четверг, 31 октября 2024 года, российские агрессоры в очередной раз атаковали Одесскую область ракетами.

Около 20:45 в Одесской области была дана воздушная тревога из взлета Су-57. По предварительной информации было выпущено 2 КАР х59/69.

На данным момент официальной информации о причинах и последствиях ракетной атаки не поступало. Следим за информацией. 

Местные телеграм-каналы сообщают о дыме после взрывов, а также сбитии ракет.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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