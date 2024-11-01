Война, день 982: российские «шахеды» стали еще опаснее

Ракетно-дроновая атака 1 ноября

В ночь на 1 ноября 2024 года враг нанес удар тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 и атаковал 48-ю ударными БпЛА.

Воздушные силы Украины подтверждают сбитие 31 вражеского БПЛА.

14 беспилотников локально потеряно, еще три — улетели в направлении Беларуси.

Также удалось сбить одну ракету Х-59/69, остальные не достигли целей.

В россии дроны этой ночью атаковали нефтебазу города Светлограда в Ставропольском крае. Росвласти заявили, что идет ликвидация последствий.

Россияне усовершенствовали смертельное оружие

Оккупанты во время последних атак выпускали по Украине дроны с термобарической боевой частью. К такому выводу пришли эксперты, исследовавшие обломки беспилотников «Shahed-136», которые войска рф использовали при ударах с 26 по 29 октября.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз исследовал обломки этих беспилотников. Результаты исследования свидетельствуют о том, что российские войска модифицировали дроны для установки на них термобарических боеголовок.

Кроме того, компания «Росэлектроника», дочерняя компания российского государственного оборонного конгломерата «Ростех», разработала покрытие для термобарических артиллерийских систем ТОС-1А «Солнцепек».

Это покрытие поглощает радиоволны, что делает установки «невидимыми» для современных систем наведения и тепловизоров.

Ситуация на фронте на утро 1 ноября

По данным генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 170 боевых столкновений.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 60 атак позиций наших войск вблизи Новоселидовки, Кременной Балки, Новодмитровки, Островского, Максимильяновки, Антоновки и Елизаветовки. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Антоновка и Елизаветовка.

Продолжается операция в Курской области. По имеющейся информации российская авиация за минувшие сутки нанесла 21 удар с применением 33 КАБов по своей территории.

Институт изучения войны (ISW) сообщает, что Силы обороны Украины восстановили ранее утраченные позиции вблизи Курахово. Вместе с тем фиксируется продвижение российских оккупантов вблизи Купянска, Сватово, Покровска и Угледара.

Потери врага: минус еще 1460 оккупантов

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили одно средство ракетных войск и артиллерии и девять районов сосредоточения личного состава и техники российских захватчиков.

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