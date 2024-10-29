Война, день 979: ночью рашисты атаковали Харьков, Киев и Кривой Рог

Россия нанесла удары по Харькову, Кривому Рогу, Киеву

29 октября около 3 часов ночи российские войска ударили по Харькову гибридом ракеты и планировочной бомбы «Гром-Е1». Эти боеприпасы россияне позиционируют как гибрид ракеты и планирующей авиабомбы на базе Х-38.Она попала в частный дом, из-под завалов которого достали тела четырех погибших.

Как рассказали городской голова Харькова Игорь Терехов, дом, на который пришелся удар, расположен в Основянском районе города. Он полностью разрушен, еще 19 домов в районе повреждены.

Погибших несколько часов искали под завалами спасатели. Ими оказались две женщины и два мужчины.

Мэр отметил, что в последние дни враг сконцентрировался именно на террористических ударах по Харькову — бьет по жилым домам, историческим памятникам, по символам города — как «Госпром».

Ночью россияне обстреляли Кривой Рог ракетами. Частично разрушена многоэтажка, повреждены еще несколько домов, медицинское учреждение, гаражи и автомобили. . Задет газопровод. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

В результате атаки один человек погиб, это 39-летний мужчина. 14 — получили ранения, один раненый — «тяжелый». Остальные в состоянии средней тяжести.

В Киеве много разрушений от обломков сбитых беспилотников этой ночью.

В Соломенском районе столицы пострадала многоэтажка, загорелся газопровод, магазин и стоявшие рядом автомобили. Пять человек пострадали.

Ситуация на фронте на утро 29 октября

По информации Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 149 боевых столкновений. Более трети из них приходится на Кураховское направление.

На Покровском направлении наши защитники отражали 31 атаку в районах Миролюбовки, Луча, Лисовки, Крутого Яра, Селидово и Вишневого.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Звездного, Максимильяновки, Новодмитровки, Катериновки и Антоновки, где оккупанты 48 раз пытались прорвать украинские оборонительные рубежи.

Оккупанты пытаются нарастить темпы наступления в районе города Лиман Донецкой области. Для этого враг перебросил в указанную полосу дополнительные штурмовые подразделения 283 и 488 мотострелковых полков ссс рф.

Воины Сил обороны Украины нанесли нововведенным московитам серьезные потери, отдельные штурмовые группы потеряли боеспособность, сообщили в разведке Украины.

Также в ГУР сообщили, что 27 октября 2024 года полицаи государства-агрессора россии на трассе «курск-воронеж» остановили грузовик КамАЗ с гражданскими номерами, загруженный северокорейскими военными.

У водителя, который вез в прицепе подкрепление из КНДР, не было боевого распоряжения.

Из добытого ГУР МО радиоперехвата следует, что подмога предназначалась 810-й отдельной бригаде морской пехоты российской армии, которую перебросили в Курскую область.

Потери врага: минус еще 1360 оккупантов

За вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли один удар по району сосредоточения личного состава и ВВТ противника, пункту управления, складу боеприпасов, трем РЛС и три удара по другим важным объектам.

Также украинские воины обезвредили: