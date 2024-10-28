Война, день 978: в результате ночного удара по Харьковщине постадало 5 детей

Ночной удар по Харьковщине

Вечером и ночью враг нанес удары по Шевченковскому, Салтовскому и Холодногорскому районам города Харькова, а также по городу Чугуеву Харьковской области. Произошли разрушения и повреждения жилой инфраструктуры.

Против мирных жителей вооруженные силы рф применили управляемые авиабомбы, РСЗО «Торнадо-С».

В Холодногорском районе Харькова повреждено перекрытие между 8 и 9 этажами многоэтажного дома, разрушены три квартиры. Там продолжаются аварийно-спасательные работы.

В городе Чугуев случился пожар в хозяйственной постройке, которую силами подразделений ГСЧС оперативно ликвидировано.

Всего, по предварительным данным ранения получил 21 человек, из них 5 детей.

В Крыму ночью прозвучала серия взрывов

В ночь на 28 октября крымчане сообщили о многочисленных взрывах в Джанкойском, Симферопольском и Красногвардейском районах. Сообщается, что работало ПВО. Других подробностей пока нет.

«Там аэродром, кстати. Кстати, аэродром не только в Гвардейском. В Джанкое аэродром и в Симферополе аэродром», — отметил телеграм-канал «Крымский ветер».

Ситуация на фронте на утро 28 октября

Вооруженные силы Украины достигли успеха в Курской области, продвинувшись в пределах украинского плацдарма. Тем временем, российские войска продвинулись в Донецкой области, в частности в районе Селидово и на северо-запад от Угледара, — сообщают аналитики Института изучения войны (ISW).

В отчете сообщается, что 27 октября российские войска продолжили наступление на Торецком направлении, но не добились успеха.

На Покровском направлении российские войска продолжили наступление в районе Селидово. Аналитики Deep State сообщают, что российские войска захватили Селидово и Богоявленку, однако эта информация не подтверждена независимыми источниками.

При этом украинский боец с позывным «Мучной» сообщает о полном захвате Селидово.

«По Селидово уже скажу как есть, наши казаки выходят с северо-западного фланга, по городу все еще работают наши аэробомберы и наносят удары по скоплению противника, город полностью уже за п…рами. Вишневое к западу от Селидово тоже под контролем врага, уже они установили свою тряпку, сейчас производят зачистку», — написал военный.

Также аналитики ISW утверждают, что российские захватчики не захватили Левадное в Запорожской области.

В Генштабе ВСУ захвата Селидово не подтверждают. В утренней сводке сообщается, что на Покровском направлении наши защитники остановили 27 наступательных действий агрессора в сторону населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Крутой Яр, Вишневое и Селидово. Всего за прошедшие сутки зафиксировано 144 боевых столкновения.

Потери врага: минус еще 1680 оккупантов

Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли одиннадцать ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, поразили один пункт управления и одну артиллерийскую систему.

Также украинские воины обезвредили: